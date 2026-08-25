Доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга достигла почти 7%

Что творится с торговыми центрами в Петербурге

Рынок торговой недвижимости в Северной столице переживает непростые времена. Доля свободных помещений растёт, а поток посетителей, наоборот, снижается.

Сколько площадей пустует

В августе 2026 года в петербургских ТЦ вакантность держится на уровне примерно 6,8–7 %. По России показатель чуть выше — 7,5–8,3 %, а в Москве варьируется от 6,4 % в топовых объектах до 8,7 % в более широкой выборке.

Сильнее всего страдают крупные и окружные центры с устаревшей концепцией и неудачной локацией. А вот районные и успешные региональные площадки чувствуют себя заметно лучше.

Кто держится на плаву

Меньше всего проблем у арендаторов из сфер общепита, услуг, фитнеса и развлечений — эти направления сохраняют трафик и окупаемость.

При этом собственники ТЦ стараются не поднимать аренду резко: простой помещения обходится дороже, чем сохранение лояльного арендатора, поэтому нередко ставки замораживают или идут на уступки.

Что ждёт рынок к концу года

Эксперты прогнозируют, что к декабрю 2026 года общий объём пустующих площадей в Петербурге (офисы, склады, ТЦ) может превысить 1 млн м². В офисном сегменте вакантность уже достигла 5,5 % из‑за оптимизации расходов бизнеса, в складском — из‑за избытка новых площадей при слабом спросе.

В торговле ситуация усугубляется падением покупательского спроса, закрытием магазинов и уходом брендов. Восстановление ТЦ возможно не раньше чем через 2–3 года — и только при условии перепрофилирования помещений.

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