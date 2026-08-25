Загородное строительство в Петербурге сдает позиции: горожане массово меняют приоритеты

Что говорят свежие данные Петростата

Рынок индивидуального жилья в Северной столице и окрестностях переживает непростые времена — темпы строительства заметно снизились.

При этом Ленинградская область по-прежнему удерживает лидерство по объёмам ввода частных домов, хотя и там темпы немного просели.

Что показывают цифры

С января по июль 2026 года в Санкт‑Петербурге сдали всего 551 частный дом — это на 24,4 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Общая площадь объектов составила чуть больше 100 тысяч квадратных метров.

В Ленобласти картина иная: там за тот же срок возвели почти 14,6 тысячи домов, но и тут заметен спад — объёмы просели на 13,2 %. Главные точки роста региона — Всеволожский и Ломоносовский районы: именно на них приходится основная доля новых квадратных метров.

Практические советы тем, кто присматривается к частному дому

Сравнивайте динамику по районам: в Ленобласти спрос и стройка держатся лучше, чем в городе.

Обращайте внимание на инфраструктуру: в популярных районах (вроде Всеволожского) быстрее появляются дороги, школы и магазины.

Учитывайте тренд на снижение темпов: если планируете покупку участка или готового дома, не затягивайте с решением — рынок становится менее активным.

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