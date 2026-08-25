Городовой / Новости Петербурга / Загородное строительство в Петербурге сдает позиции: горожане массово меняют приоритеты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома, которого не существовало Новости Петербурга
Эти 7 фраз выдают возраст не хуже паспорта - они звучат старомодно Новости Петербурга
Развитие метро до 2040 года: в Петербурге планируют открыть более 30 станций и три депо Новости Петербурга
Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого Полезное
В Петербурге сохранится аномальный холод еще на сутки — предупреждение синоптиков Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Загородное строительство в Петербурге сдает позиции: горожане массово меняют приоритеты

Опубликовано: 25 августа 2026 12:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Загородное строительство в Петербурге сдает позиции: горожане массово меняют приоритеты
фото legion-media
Что говорят свежие данные Петростата

Рынок индивидуального жилья в Северной столице и окрестностях переживает непростые времена — темпы строительства заметно снизились.

При этом Ленинградская область по-прежнему удерживает лидерство по объёмам ввода частных домов, хотя и там темпы немного просели.

Что показывают цифры

С января по июль 2026 года в Санкт‑Петербурге сдали всего 551 частный дом — это на 24,4 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Общая площадь объектов составила чуть больше 100 тысяч квадратных метров.

В Ленобласти картина иная: там за тот же срок возвели почти 14,6 тысячи домов, но и тут заметен спад — объёмы просели на 13,2 %. Главные точки роста региона — Всеволожский и Ломоносовский районы: именно на них приходится основная доля новых квадратных метров.

Практические советы тем, кто присматривается к частному дому

  • Сравнивайте динамику по районам: в Ленобласти спрос и стройка держатся лучше, чем в городе.
  • Обращайте внимание на инфраструктуру: в популярных районах (вроде Всеволожского) быстрее появляются дороги, школы и магазины.
  • Учитывайте тренд на снижение темпов: если планируете покупку участка или готового дома, не затягивайте с решением — рынок становится менее активным.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько нужно зарабатывать в Санкт‑Петербурге, чтобы легко платить ипотеку.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью