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Рекордные баллы и наплыв иногородних: кто выиграл битву за бюджет в СПбГУ

Опубликовано: 25 августа 2026 10:49
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рекордные баллы и наплыв иногородних: кто выиграл битву за бюджет в СПбГУ
фото Городовой ру
Иногородние студенты заняли 75 % бюджетных мест

СПбГУ по-прежнему остаётся точкой притяжения для абитуриентов со всей страны — поток заявлений в этом году побил все рекорды.

При этом три четверти бюджетных мест ушли студентам из других регионов, а планка баллов для зачисления оказалась очень высокой.

Что показали цифры приёма

В 2026 году в СПбГУ подали столько заявлений, что университет зафиксировал исторический максимум. Даже с учётом увеличения числа бюджетных мест на 200 позиций конкурс оставался жёстким: для зачисления на бюджет по трём предметам ЕГЭ требовалось набрать в среднем от 240 до 275 баллов.

По словам первого проректора Александра Бабича, около 75 % зачисленных на бюджет — это студенты из других регионов. Особенно много абитуриентов приехало из Московского региона, Краснодарского края и крупных областей страны.

На что ориентироваться абитуриентам: простые советы

  • Держите планку баллов выше 250 — именно такой уровень сейчас считается безопасным для бюджета в топовых вузах.
  • Изучайте статистику прошлых лет на сайтах вузов — там публикуют проходные баллы и долю иногородних студентов.
  • Продумывайте логистику и жильё заранее: высокий процент иногородних означает, что места в общежитиях разбирают быстро.

Вывод

Высокий процент иногородних студентов и рекордный конкурс показывают: СПбГУ остаётся одним из самых востребованных вузов страны. Чтобы попасть на бюджет, мало просто хорошо сдать ЕГЭ — нужно заранее просчитывать шансы и готовиться к серьёзной конкуренции.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сотрудники Петербурга меняют подход к задачам.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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