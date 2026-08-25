Не требуют часовых прогулок, не воют в одиночестве и не болеют: эти 3 породы - идеальные соседи по квартире

Какие собаки практически не доставляют хлопот хозяевам - лучшие компаньоны для занятых

Вопреки стереотипам, большинство собак прекрасно уживаются в городских квартирах — главное, подобрать породу, которая не требует активных прогулок, не тревожит соседей воем и не страдает от врожденных заболеваний. О породах, которые станут идеальными компаньонами для занятого человека, пишет ИА StavropolMedia.

Французский бульдог

Эти коренастые крепыши прекрасно себя чувствуют в небольших квартирах и студиях. Вес взрослого пса - до 14 кг. Французские бульдоги не нуждаются в изнурительных пробежках: им хватит дважды в день выйти на неспешную прогулку. Они скорее предпочтут прохладу пола активным играм на улице. Единственное, за чем стоит следить, — рацион: порода склонна к набору веса, но правильное питание легко решает эту проблему. Голос бульдоги подают редко, а их спокойный нрав делает их идеальными соседями.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалеры — чемпионы по адаптивности. Они с радостью поддержат активную прогулку, но с тем же энтузиазмом примут ваш выбор в пользу диванного отдыха. Эти малыши подают голос крайне редко, а оставшись в одиночестве не воют. С детьми и животными они быстро находят общий язык. Линяют сезонно, шерсть хорошо вычесывается. Важно: кавалеру нужно внимание хозяина, и если вы готовы дарить ему тепло, лучшего друга для квартиры не найти.

Басенджи

Басенджи совсем не умеют лаять. Вместо лая они издают своеобразный йодль, но делают это крайне редко. Эта порода сформировалась естественным путем, и ее представители отличаются крепким здоровьем. Басенджи чистоплотны, независимы и по поведению напоминают кошек. Им нужна регулярная активность и умственная нагрузка, но продолжительность прогулок не критична. При правильном воспитании это тихий, преданный и практически бесшумный сосед.

Личный опыт корреспондента

Журналист Артем Петров долго не решался завести собаку, опасаясь шума и сложностей с выгулом. Однако, изучив вопрос, он остановился на кавалер-кинг-чарльз-спаниеле. «Первые недели я ждал, что соседи начнут жаловаться, но пес ни разу не залаял, — рассказывает Дмитрий. — Я работаю из дома, и он просто лежит рядом на коврике, не мешая. Две прогулки по полчаса — и он счастлив. И я счастлив обрести друга».

Вывод

Мечта о собаке в квартире вполне осуществима, если выбрать породу с умеренными потребностями в движении, спокойным характером и крепким здоровьем. Французский бульдог, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, бишон-фризе, бостон-терьер и басенджи доказывают: компактные размеры и тихий нрав не мешают быть преданными друзьями.

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