Синоптики озадачили прогнозом: Россия в погодном разрыве — от осенней прохлады до аномальной жары

На этой неделе на Русской равнине — погодные контрасты: на юге до +33° и солнечно, в центре до +16° с дождями, на севере до +10°. В Москве пик похолодания в середине недели, к выходным потеплеет до +21°.

Начало недели ознаменовалось классическим противостоянием двух атмосферных фронтов. Циклон плотно укрыл облаками северные и центральные регионы Европейской России, перекрыв доступ солнечного тепла и запустив процесс похолодания. В то же время южные широты оказались под защитой мощного антициклона, который не пропускает дождевые облака и удерживает аномально высокие температуры.

Такая конфигурация создаёт на Русской равнине погодный контраст, который сохранится как минимум до середины недели, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Север и центр: осень вступает в права

В средней полосе и на севере региона погода заметно меняется. Если в начале недели солнце ещё пыталось пробиться сквозь облака, то уже сегодня его практически не видно. Столбики термометров опустились до +13...+18 в центре и до +10...+15 на Кольском полуострове и в Поморье. В ближайшие дни температура продолжит снижаться.

В Архангельске, где сегодня ожидается +14, к четвергу станет ещё прохладнее — всего +11, что почти на 6 градусов ниже климатической нормы. Осадки будут умеренными, за исключением склонов Северного Урала — там может выпасть больше половины месячной нормы влаги.

Юг: жара без осадков

Совершенно иная картина на юге страны. Антициклон продолжает удерживать сухую и солнечную погоду. Сегодня и завтра в Ялте ожидается +29...+30, осадков не прогнозируется. В таких условиях сохраняется высокая пожароопасность.

К концу недели над Крымом могут появиться кучево-дождевые облака, несущие небольшие ливни и грозы, что немного освежит воздух — до +25...+27.

Москва: пик ненастья и поворот к солнцу

В Центральной России основные события развернутся во вторник и среду. В эти дни ожидается пик похолодания и осадков — это станет генеральной репетицией осени. В Москве дожди и плотная облачность не позволят температуре подняться выше +16...+17.

Однако во второй половине недели ситуация изменится: антициклон начнёт вытеснять облака, и столицу ждёт улучшение погоды. К выходным столбики термометров поднимутся до +19...+21, осадки прекратятся, и солнце сможет прогревать воздух.

Вывод

На этой неделе погода на Русской равнине останется контрастной: на юге — жара до +33, в центре и на севере — осенняя прохлада с дождями и температурой +10...+18. В Москве пик похолодания придётся на вторник-среду, к выходным потеплеет до +21. Планируя дела, стоит учитывать сильную разницу погоды между регионами.

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