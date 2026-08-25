Алиментная реформа на горизонте: в Госдуме предложили новый подход к выплатам

В России могут расширить круг получателей алиментов — инициатива касается студентов, которые учатся очно. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов хочет закрепить обязанность родителей поддерживать детей до 23 лет, если те продолжают обучение.
Законопроект вот-вот планируют внести в парламент, и тема уже вызывает немало разговоров.
В чём суть предложения
Сейчас алименты платят до 18 лет, а после совершеннолетия — только нетрудоспособным детям. Новый проект меняет подход: если студент учится очно в вузе или колледже, родители должны помогать ему финансово вплоть до 23 лет.
По мнению автора инициативы, это снизит финансовую нагрузку на молодёжь и даст равные шансы на образование.
Что стоит учитывать: практические советы
- Следите за новостями: статус законопроекта можно отслеживать на сайте Госдумы.
- Если есть спорные ситуации с алиментами, лучше заранее проконсультироваться с юристом.
- Сохраняйте документы об обучении — они могут понадобиться при оформлении выплат.
Вывод
Инициатива призвана поддержать студентов и снизить их финансовую уязвимость. Если закон примут, правила выплаты алиментов заметно изменятся — поэтому важно быть в курсе обновлений.
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