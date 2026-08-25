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Алиментная реформа на горизонте: в Госдуме предложили новый подход к выплатам

Опубликовано: 25 августа 2026 09:40
 Проверено редакцией
Городовой ру
Алиментная реформа на горизонте: в Госдуме предложили новый подход к выплатам
фото Городовой ру
Что изменится для миллионов семей в случае принятия закона

В России могут расширить круг получателей алиментов — инициатива касается студентов, которые учатся очно. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов хочет закрепить обязанность родителей поддерживать детей до 23 лет, если те продолжают обучение.

Законопроект вот-вот планируют внести в парламент, и тема уже вызывает немало разговоров.

В чём суть предложения

Сейчас алименты платят до 18 лет, а после совершеннолетия — только нетрудоспособным детям. Новый проект меняет подход: если студент учится очно в вузе или колледже, родители должны помогать ему финансово вплоть до 23 лет.

По мнению автора инициативы, это снизит финансовую нагрузку на молодёжь и даст равные шансы на образование.

Что стоит учитывать: практические советы

  • Следите за новостями: статус законопроекта можно отслеживать на сайте Госдумы.
  • Если есть спорные ситуации с алиментами, лучше заранее проконсультироваться с юристом.
  • Сохраняйте документы об обучении — они могут понадобиться при оформлении выплат.

Вывод

Инициатива призвана поддержать студентов и снизить их финансовую уязвимость. Если закон примут, правила выплаты алиментов заметно изменятся — поэтому важно быть в курсе обновлений.

Ранее «Городовой» рассказывал о неуместных презентах учителям на 1 сентября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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