Все новости / Сергей Миронов

Сергей Миронов

Общество
Инновации экс-главы УСП Барабанщикова могут лечь в основу новой системы школьного питания России
В среду, 26 января, общественная палата России раскрыла данные мониторинга качества школьного питания по стране. Оказалось, что 83% российских школьников недовольны качеством предлагаемой им пищи. Самой распространенной претензией стала жалоба на температуру - 65% детей заявили, что «горячие» блюда подаются на столы холодными. Эксперты и политики уже предлагают методы решения этой проблемы.
28 янв 2022 16:06
Общество
Врачи 11 больниц предложили противникам вакцинации от COVID-19 посетить красную зону
Ряд главных врачей ведущих российских больниц обратились к известным противникам вакцинации от COVID-19 с предложением провести экскурсию по «красной зоне». Открытое письмо медиков оказалось в распоряжении РИА Новости.  
24 ноя 2021 12:01
Происшествия
На месте крушения АН-26 на Камчатке нашли тела девяти погибших
На Камчатке продолжаются поиски людей, находившихся на борту разбившегося пассажирского самолета Ан-26. Сперва нашли тела шести человек, затем – еще троих. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
07 июл 2021 08:59
Политика
В Госдуму вносят законопроект о ставке НДФЛ в 18% для доходов свыше 50 млн в год
Фракция «Справедливая Россия» выступила за введение повышенной ставки налога на доходы физических лиц для граждан, чей годовой доход превышает сумму 50 миллионов рублей. Об этом перед пленарным заседанием Государственной думы заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает ТАСС.
26 май 2021 13:06
Политика
Жириновский призвал отменить почти все выходные в России
В России следует отменить все праздничные выходные дни за исключением трех главных дней. Об этом в эфире телеканала «ЛДПР» заявил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщает URA.RU.
06 май 2021 10:16
Общество
Минтруд рассматривает возможность продления майских праздников
Министерство труда РФ рассматривает инициативу о продлении майских праздников. Такой информацией поделился глава ведомства Антона Котяков. По его словам, никакого конкретного решения на этот счет еще не приняли, передает «РИА Новости».
22 апр 2021 08:53
Общество
Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул
Новогодние каникулы в России следует сократить на три дня, которые можно добавить к майским праздникам. С такой идеей выступил лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.
12 апр 2021 15:03
Общество
В Петербурге скончался худрук театра имени Миронова Рудольф Фурманов
Не стало народного артиста России и театрального режиссёра Рудольфа Фурманова, основавшего петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Он скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга» Валерия Нечая.
09 апр 2021 15:08
Общество
Законопроект об отсрочке повышения пенсионного возраста внесен в Госдуму
Партия «Справедливая Россия» планирует внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы, проведенной в 2018 году. Справедливороссы хотят добиться возврата к прежнему возрасту выхода на пенсию: 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин, сообщает сайт организации.   
07 апр 2021 21:37
Политика
Миронов избран председателем обновленной «Справедливой России – За правду»
Председателем обновленной политической партии «Справедливая Россия – За правду» избран Сергей Миронов. Как сообщает газета «Известия», посты сопредседателей в движении достались Захару Прилепину и Геннадию Семигину.
22 фев 2021 14:45
Общество
В Госдуме готовят законопроект об отмене техосмотра
Фракция «Справедливая Россия» в Государственной думе разрабатывает проект закона, предполагающий отмену технического осмотра для частных легковых автомобилей. Об этом заявил глава фракции Сергей Миронов, сообщает «Регнум».
05 фев 2021 12:57
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