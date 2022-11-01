В Госдуму вносят законопроект о ставке НДФЛ в 18% для доходов свыше 50 млн в год

Фракция «Справедливая Россия» выступила за введение повышенной ставки налога на доходы физических лиц для граждан, чей годовой доход превышает сумму 50 миллионов рублей. Об этом перед пленарным заседанием Государственной думы заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает ТАСС.