Что изменится для миллионов семей в случае принятия закона
С предложением о доплате выступили в Госдуме.
В Госдуме выступили с новой инициативой.
В Госдуме планируют помочь с лекарствами для пенсионеров.
Вот какие сайты будут работать.
С таким предложением выступил Сергей Миронов.
Новые льготы может предоставить Госдума.
Что на самом деле означает самое популярное имя в России
Где любил отдыхать Иосиф Сталин
В настоящее время Дмитрий Исаев не привязан к постоянному театру и участвует в антрепризных постановках.
Планируется учитывать сведения о трудовой деятельности и платежах страховых взносов для подтверждения пятилетнего стажа работы.
Россия потратила свыше 1 миллиарда рублей на организацию депортации.
Учителя отмечают, что, несмотря на исполнение важной для страны роли, они не ощущают поддержки и защиты со стороны государства.
В течение ближайших четырёх лет медицинские работники будут ежемесячно получать к зарплате дополнительные выплаты.
В настоящее время минимальный размер составляет 13,3 тысячи рублей.
Выделенные средства направят на лечение людей с зависимостью и проведение профилактических мероприятий.
В стране обсуждают меры по предотвращению мошенничества с использованием так называемой «бабушкиной схемы».
Группа депутатов выступила с инициативой о внесении поправок в закон, регулирующий торговую деятельность.
Высокие зарплаты предлагают автослесарям, а также увеличился доход у барменов и официантов.
Введение новой инициативы призвано мотивировать студентов к более усердной учёбе.