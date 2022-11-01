Без неожиданностей не обошлось.
Лишних денег не бывает.
Сложившаяся ситуация негативно влияет на рынок.
Сборная Швейцарии обыграла россиян в матче группового этапа по керлингу среди мужских команд на Олимпийских играх в Пекине со счетом 3:6. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
В среду, 26 января, общественная палата России раскрыла данные мониторинга качества школьного питания по стране. Оказалось, что 83% российских школьников недовольны качеством предлагаемой им пищи. Самой распространенной претензией стала жалоба на температуру - 65% детей заявили, что «горячие» блюда подаются на столы холодными. Эксперты и политики уже предлагают методы решения этой проблемы.
Ряд главных врачей ведущих российских больниц обратились к известным противникам вакцинации от COVID-19 с предложением провести экскурсию по «красной зоне». Открытое письмо медиков оказалось в распоряжении РИА Новости.
На Камчатке продолжаются поиски людей, находившихся на борту разбившегося пассажирского самолета Ан-26. Сперва нашли тела шести человек, затем – еще троих. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
В московском парке «Зарядье» 22 июня в 04:00 утра состоялся концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества, которое предложило оставлять без работы и зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались вакцинироваться.
Фракция «Справедливая Россия» выступила за введение повышенной ставки налога на доходы физических лиц для граждан, чей годовой доход превышает сумму 50 миллионов рублей. Об этом перед пленарным заседанием Государственной думы заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает ТАСС.
В России следует отменить все праздничные выходные дни за исключением трех главных дней. Об этом в эфире телеканала «ЛДПР» заявил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщает URA.RU.
Роструд напомнил россиянам, в какие дни они будут отдыхать в мае. Как известно, в связи с празднованием Дня труда 1 мая граждан ожидают трехдневные выходные, передает «РИА Новости».
Министерство труда РФ рассматривает инициативу о продлении майских праздников. Такой информацией поделился глава ведомства Антона Котяков. По его словам, никакого конкретного решения на этот счет еще не приняли, передает «РИА Новости».
Новогодние каникулы в России следует сократить на три дня, которые можно добавить к майским праздникам. С такой идеей выступил лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.
Не стало народного артиста России и театрального режиссёра Рудольфа Фурманова, основавшего петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Он скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга» Валерия Нечая.
Партия «Справедливая Россия» планирует внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы, проведенной в 2018 году. Справедливороссы хотят добиться возврата к прежнему возрасту выхода на пенсию: 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин, сообщает сайт организации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прояснила вопрос с ежегодной индексацией пенсий работающим пенсионерам.
Объединение трех партий позволит «Справедливой России» проявить себя на выборах в Госдуму, сказал президент РФ Владимир Путин. Заявление главы страны зачитал лидер партии Сергей Миронов.
Председателем обновленной политической партии «Справедливая Россия – За правду» избран Сергей Миронов. Как сообщает газета «Известия», посты сопредседателей в движении достались Захару Прилепину и Геннадию Семигину.
Фракция «Справедливая Россия» в Государственной думе разрабатывает проект закона, предполагающий отмену технического осмотра для частных легковых автомобилей. Об этом заявил глава фракции Сергей Миронов, сообщает «Регнум».