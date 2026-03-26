В каком театре играет Дмитрий Исаев?

Дмитрий Исаев в настоящее время активно работает в антрепризных постановках, сотрудничая с театром «Миллениум» (Москва). В 2024–2026 годах он играет главные роли в антрепризах, включая спектакли «Осенний роман», «Мастер и Маргарита», «Севильский цирюльник», «Раскольникoff» и других, гастролируя по различным городам России. Ранее служил в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской и «Приюте комедианта» (Санкт-Петербург)

Начало театральной карьеры

Исаев начал выступать на сцене в 14 лет — в петербургском театре «Приют комедианта». Он играл в джаз-оркестре театра и участвовал в спектаклях, например в «Доходном месте» А. Н. Островского (роль Жадова) и «Гедде Габлер» (Иорген Тесман). «Приют комедианта» стал для него «самым родным театром».

На решение Исаева стать актёром повлияла актриса Ольга Волкова, которая в то время работала в «Приюте комедианта». Она поддержала юношу и посоветовала поступить в театральный вуз.

Дальнейшая карьера

После окончания ЛГИТМиК (сейчас — СПбГАТИ) в 1996 году Исаев продолжил работать в «Приюте комедианта», а также выступал в Театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Среди его ролей — Межуев в «Чичикове» и Луи Ламар во «Французских штучках».

В разные годы актёр участвовал в постановках театра «НитьЯ», Русской антрепризы имени Андрея Миронова, «Электротеатра Станиславского», Московского независимого театра «Империя звёзд». В Московском драматическом театре им. Станиславского он сыграл Мастера в постановке «Мастер и Маргарита» режиссёра Сергея Алдонина.

В 2020 году Исаев заменил Игоря Ливанова в спектакле «Роковая страсть» в Серпухове. Позже он участвовал в постановке «Во имя любви» (адаптация истории адмирала Горацио Нельсона и леди Эммы Гамильтон), которую представил публике в феврале 2025 года.

Дмитрий Исаев неоднократно отмечал, что для него важно сохранять связь с театром, даже после того, как он получил известность в кино. Он продолжает участвовать в театральных проектах, сочетая их с работой в сериалах и фильмах.