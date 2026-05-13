Внесли под корень – и капризный спатифиллум распустит белые паруса: понадобится продукт с кухни
Внесли под корень – и капризный спатифиллум распустит белые паруса: понадобится продукт с кухни

Опубликовано: 13 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Как преобразить спатифиллум

Спатифиллум, известный как «женское счастье», является популярным комнатным растением, украшающим многие интерьеры. Чтобы обеспечить обильное и продолжительное цветеник, ему нужен адекватный уход и своевременное внесение удобрений.

Эффективным методом насыщения спатифиллума необходимыми питательными элементами является применение молочной сыворотки. Этот продукт образуется в процессе створаживания и последующей фильтрации молока.

Перед использованием молочную сыворотку следует развести в теплой воде в пропорции 1:10 и тщательно перемешать. Полученный раствор необходимо вносить непосредственно под корень растения.

Такая подкормка обогащена минеральными веществами и витаминами, жизненно важными для полноценного цветения спатифиллума. В течение двух недель после применения молочной сыворотки ждите появления множества белых бутонов.

Ранее мы рассказали, как помочь подмерзшим розам.

