Внесли под корень – и капризный спатифиллум распустит белые паруса: понадобится продукт с кухни
Спатифиллум, известный как «женское счастье», является популярным комнатным растением, украшающим многие интерьеры. Чтобы обеспечить обильное и продолжительное цветеник, ему нужен адекватный уход и своевременное внесение удобрений.
Эффективным методом насыщения спатифиллума необходимыми питательными элементами является применение молочной сыворотки. Этот продукт образуется в процессе створаживания и последующей фильтрации молока.
Перед использованием молочную сыворотку следует развести в теплой воде в пропорции 1:10 и тщательно перемешать. Полученный раствор необходимо вносить непосредственно под корень растения.
Такая подкормка обогащена минеральными веществами и витаминами, жизненно важными для полноценного цветения спатифиллума. В течение двух недель после применения молочной сыворотки ждите появления множества белых бутонов.
Ранее мы рассказали, как помочь подмерзшим розам.