Танцы Суворова, секретные крыши и барабанный бой: как провести самую атмосферную ночь года в Петербурге

«Ночь музеев» пройдет в Северной столице 16 мая.

«Ночь музеев» — это не просто продленный рабочий день. Это шанс попасть туда, куда в обычное время вход строго запрещен.

Представьте: ты поднимаешься на секретную крышу, гуляешь по ночному саду под музыку или слушаешь стихи в пустых залах. Это совсем другая атмосфера — романтичная и немного таинственная.

Тема года: О чем будем говорить?

Аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева рассказала "Городовому", что в 2026 году общая тема всех программ — «Родное».

Организаторы решили копнуть глубоко. Что такое наше «родное»? Это и старые семейные традиции, и современные привычки, и наши общие корни.

В эту ночь никто не заставит тебя ходить на цыпочках. Программы подготовили самые разные:

Квесты, где нужно разгадывать загадки.

Концерты и кинопоказы.

Перформансы под открытым небом.

Мастер-классы, где можно что-то сделать своими руками.

Новые лица в списке

В этом году список участников пополнился крутыми местами.

"В этом году есть и дебютанты: свои программы впервые представили Мозаичная мастерская Российской академии художеств, Каменноостровский дворец, Зоологический музей, Смольный собор, музей Гребного клуба и даже форт Риф! И, конечно, появились новые программы от постоянных участников", - отмечает ээксперт.

Личная рекомендация: идем к Суворову!

Если не знаешь, с чего начать, загляни в музей Суворова. Там обещают настоящий драйв.