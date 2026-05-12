Танцы Суворова, секретные крыши и барабанный бой: как провести самую атмосферную ночь года в Петербурге
«Ночь музеев» — это не просто продленный рабочий день. Это шанс попасть туда, куда в обычное время вход строго запрещен.
Представьте: ты поднимаешься на секретную крышу, гуляешь по ночному саду под музыку или слушаешь стихи в пустых залах. Это совсем другая атмосфера — романтичная и немного таинственная.
Тема года: О чем будем говорить?
Аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева рассказала "Городовому", что в 2026 году общая тема всех программ — «Родное».
Организаторы решили копнуть глубоко. Что такое наше «родное»? Это и старые семейные традиции, и современные привычки, и наши общие корни.
В эту ночь никто не заставит тебя ходить на цыпочках. Программы подготовили самые разные:
- Квесты, где нужно разгадывать загадки.
- Концерты и кинопоказы.
- Перформансы под открытым небом.
- Мастер-классы, где можно что-то сделать своими руками.
Новые лица в списке
В этом году список участников пополнился крутыми местами.
"В этом году есть и дебютанты: свои программы впервые представили Мозаичная мастерская Российской академии художеств, Каменноостровский дворец, Зоологический музей, Смольный собор, музей Гребного клуба и даже форт Риф!
И, конечно, появились новые программы от постоянных участников", - отмечает ээксперт.
Личная рекомендация: идем к Суворову!
Если не знаешь, с чего начать, загляни в музей Суворова. Там обещают настоящий драйв.
"Там обещают строевую подготовку, фехтование, мастер‑класс по игре на барабане и… реконструкцию исторических танцев - говорят, их танцевал сам Суворов", - говорит Анна Богачева.