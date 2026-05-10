«Жалко болельщиков "Зенита"»: почему петербуржцы играют из-под палки

Эксперты заметили нежелание футболистов добиваться успехов.

Смотреть на нынешний «Зенит» — занятие не для слабонервных. Команда постоянно слетает с первого места в таблице РПЛ, кступая "Краснодару".

Казалось бы, у клуба есть всё: неограниченный бюджет, лучшие игроки лиги и полная поддержка руководства. Вроде и процесс идет, и результат иногда есть, но страсти и огня — ноль.

Дорогие игрушки, скучная игра



Спортивный журналист, автор и создатель канала «Фабрика Футбола» Михаил Борзыкин поделился своим мнением с "Городовым", что не так с командой.

"Зенит, наверное, худшая команда в истории чемпионата России по соотношению качества состава - качеству игры. Причина только одна. Когда клуб покупает из года в год очень дорогих игроков, а они играют на уровне Ильзата Ахметова. Говорит это только о том, что тренер себя полностью исчерпал и больше ничего дать команде не может", - считает эксперт.

Проблема в том, что имея состав, который на голову выше всех в РПЛ (рыночная стоимость игроков «Зенита» почти в два раза выше, чем у ближайших преследователей), команда не доминирует. Она мучается.

Тупик Сергея Семака

По словам Борзыкина, Сергей Семак просто выгорел и сейчас находится в тупике. Дать команде что-то новое он не может, а старые схемы перестали работать.

Семак выглядит как человек, который сам страдает от этой ситуации. Но уйти по своей воле сложно. Во-первых, огромная зарплата. Во-вторых, с такими игроками трофеи часто падают в руки сами собой.

На игры с аутсайдерами команда выходит с видом, что делает всем одолжение. Азарта нет, движения нет, сплошные перекаты мяча поперек поля.

Спортивная злость просыпается только в больших матчах. Например, против «Спартака», ЦСКА или «Краснодара» они вспоминают, что все-таки профессионалы.

"В целом, на длинной дистанции, если говорить усреднённо, это полная катастрофа. И жалко болельщиков "Зенита", которые вынуждены эти мучения и страдания смотреть. А в чемпионской гонке, я надеюсь, что "Краснодар" победит", - отметил журналист.

В этом сезоне интрига в РПЛ жива как никогда. Нашему футболу нужна свежая кровь и чемпионы, у которых горят глаза, а не те, кто просто отрабатывает контракт.

Конкуренция — единственный способ заставить «Зенит» снова начать играть, а не просто существовать.

