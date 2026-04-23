Зенит снова засудили? Один эпизод в матче с «Краснодаром» взорвал РПЛ

Матч с "Локомотивом" показал многое.

Матч «Зенита» и «Краснодара» вновь разогрел разговоры о судействе в РПЛ. Поводом стали не только события самой игры, но и цепочка спорных решений, которые начали всплывать вокруг нее еще до финального свистка.

Что случилось на поле

Главная история — удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар». Судья Сергей Карасёв показал красную карточку после просмотра VAR, а потом ЭСК РФС признала, что решение было ошибочным: вместо красной, по оценке комиссии, должна была быть желтая.

Еще один эпизод — гол «Краснодара». В матче было много стыков, пауз и напряжения, при итоговом счете 1:1 только усилилось ощущение, что игра получилась серьезной и грязноватой.

Почему вокруг матча столько шума

Авторы и комментаторы все чаще говорят, что в этой чемпионской гонке спортивные свистки бьют по «Зениту» заметно чаще, чем помогают.

В новых разборах вспоминаются не только игры с «Краснодаром», но и другие весенние эпизоды, решения которых вызывали большие вопросы.

К примеру, Sport24 упоминают спорные моменты с удалениями, штрафами и проверками VAR. Логика проста: в ключевых матчах чемпионата решения судей стали одной из главных тем, а не просто фоном.

«Зенит» и «Краснодар» остаются главными соперниками в борьбе за верхнюю таблицу, поэтому любой спорный эпизод тут же превращается в большой скандал и повод для новых споров в медиа и соцсетях.

Матч с "Локомотивом"

Мтч закончился ничьей, но «Зенит» едва не проиграл: на 96-й минуте главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти.

Решение выглядело очень спорным — ведь после рассмотрения повтора, мяч лишь слегка задел руку Дивеева, не изменяя его траектории.

Более того, сам факт касания мяча рукой остается под вопросом. Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин тоже не видел нарушений: по его словам, контакта, скорее всего, не было.

Но решение судьи после просмотра VAR удивило своей скоростью и уверенностью. П енальти были назначены, и это выглядело почти как приговор.