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Беру банку горбуши и 5 яиц - через 20 минут на столе настоящий деликатес: как приготовить рыбное суфле

Опубликовано: 8 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Беру банку горбуши и 5 яиц - через 20 минут на столе настоящий деликатес: как приготовить рыбное суфле
Беру банку горбуши и 5 яиц - через 20 минут на столе настоящий деликатес: как приготовить рыбное суфле
Городовой ру
Забываю про рыбные котлеты и запеканки.

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Стоит открыть банку рыбных консервов, добавить несколько яиц и немного манки — и уже через полчаса на столе появляется нежное, ароматное суфле.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • горбуша консервированная — 1 банка,
  • манная крупа — 2 ст. л.,
  • яйца — 5 шт.,
  • лук репчатый — 1 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный молотый перец — по вкусу,

Приготовление

Луковицу очищаю и нарезаю небольшими кубиками. На сковороде разогреваю немного масла и обжариваю лук до мягкости и прозрачности.

Беру банку горбуши и 5 яиц - через 20 минут на столе настоящий деликатес: как приготовить рыбное суфле - image 1
Беру банку горбуши и 5 яиц - через 20 минут на столе настоящий деликатес: как приготовить рыбное суфле - image 1

Сразу снимаю лук с огня и оставляю немного остыть. В глубокую миску разбиваю яйца, добавляю соль и чёрный перец. Слегка взбиваю вилкой до однородности, чтобы разрушить структуру белка и желтка.

С консервированной рыбы сливаю жидкость и тщательно разминаю её вилкой. Добавляю рыбу к яйцам, затем отправляю туда же обжаренный лук.

Всыпаю манную крупу и хорошо перемешиваю. Форму для запекания смазываю маслом. Переливаю подготовленную массу в форму и разравниваю поверхность.

Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю примерно 20-25 минут до золотистого цвета и полной готовности.

Готовое суфле достаю из духовки и сразу нарезаю порционными кусочками.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Если дома нет манки, я использую муку или овсяные отруби. Получается так же вкусно и не менее полезно.

Ранее мы писали о том, как приготовить запеканку из цветной капусты и курицы.

Автор:
Александр Асташкин
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