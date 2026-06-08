Беру банку горбуши и 5 яиц - через 20 минут на столе настоящий деликатес: как приготовить рыбное суфле

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Стоит открыть банку рыбных консервов, добавить несколько яиц и немного манки — и уже через полчаса на столе появляется нежное, ароматное суфле.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- горбуша консервированная — 1 банка,
- манная крупа — 2 ст. л.,
- яйца — 5 шт.,
- лук репчатый — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- чёрный молотый перец — по вкусу,
Приготовление
Луковицу очищаю и нарезаю небольшими кубиками. На сковороде разогреваю немного масла и обжариваю лук до мягкости и прозрачности.
Сразу снимаю лук с огня и оставляю немного остыть. В глубокую миску разбиваю яйца, добавляю соль и чёрный перец. Слегка взбиваю вилкой до однородности, чтобы разрушить структуру белка и желтка.
С консервированной рыбы сливаю жидкость и тщательно разминаю её вилкой. Добавляю рыбу к яйцам, затем отправляю туда же обжаренный лук.
Всыпаю манную крупу и хорошо перемешиваю. Форму для запекания смазываю маслом. Переливаю подготовленную массу в форму и разравниваю поверхность.
Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю примерно 20-25 минут до золотистого цвета и полной готовности.
Готовое суфле достаю из духовки и сразу нарезаю порционными кусочками.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Если дома нет манки, я использую муку или овсяные отруби. Получается так же вкусно и не менее полезно.
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