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Заливаю курицу и цветную капусту этим соусом — и получаю ресторанное блюдо дома: вкуснятина на ужин

Опубликовано: 7 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Заливаю курицу и цветную капусту этим соусом — и получаю ресторанное блюдо дома: вкуснятина на ужин
Заливаю курицу и цветную капусту этим соусом — и получаю ресторанное блюдо дома: вкуснятина на ужин
Городовой ру
Когда обычная курица и цветная капуста уже надоели, спасает этот рецепт.

Это запеканка, в которой всё получается удивительно нежным и сочным — пересушить блюдо практически невозможно. Секрет в яично-молочной заливке: она обволакивает каждый кусочек, густеет в духовке и даёт аппетитную золотистую корочку сверху.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Волшебная Еда".

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г,
  • цветная капуста — 300 г,
  • соль и перец — по вкусу,
  • капустный отвар — 1 стакан (250 мл),
  • молоко — 1 стакан,
  • пшеничная мука — 4 ч. л.,
  • сливочное масло — 2 ст. л.,
  • куриные яйца — 3 шт.,
  • твёрдый сыр — 2 ст. л.,
  • панировочные сухари — 1-2 ч. л.

Приготовление

Цветную капусту разбираю на небольшие соцветия и отвариваю в подсоленной воде 3 минуты. Затем достаю шумовкой, а отвар не выливаю — он ещё пригодится для соуса.

Куриное филе нарезаю крупными кусочками, слегка солю и перчу.

Заливаю курицу и цветную капусту этим соусом — и получаю ресторанное блюдо дома: вкуснятина на ужин - image 1
Заливаю курицу и цветную капусту этим соусом — и получаю ресторанное блюдо дома: вкуснятина на ужин - image 1

В кастрюле довожу до кипения один стакан капустного отвара. Отдельно размешиваю муку в молоке до однородности и тонкой струйкой вливаю в кипящий отвар. Постоянно помешиваю, пока соус не начнёт густеть. Снимаю с огня и добавляю сливочное масло.

Когда смесь немного остынет, ввожу яйца и тщательно перемешиваю до однородности.

Форму для запекания смазываю маслом и слегка присыпаю сухарями. Выкладываю цветную капусту, сверху равномерно распределяю кусочки курицы.

Заливаю всё яично-молочным соусом так, чтобы он хорошо покрывал каждый кусочек. Сверху посыпаю тёртым сыром.

Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30-45 минут до появления румяной корочки.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Я люблю добавить в эту запеканку шампиньоны. Вкус получается гораздно интересенее и разнообразнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить котлеты "под шубой".

Автор:
Александр Асташкин
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