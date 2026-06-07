Заливаю курицу и цветную капусту этим соусом — и получаю ресторанное блюдо дома: вкуснятина на ужин

Это запеканка, в которой всё получается удивительно нежным и сочным — пересушить блюдо практически невозможно. Секрет в яично-молочной заливке: она обволакивает каждый кусочек, густеет в духовке и даёт аппетитную золотистую корочку сверху.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Волшебная Еда".
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г,
- цветная капуста — 300 г,
- соль и перец — по вкусу,
- капустный отвар — 1 стакан (250 мл),
- молоко — 1 стакан,
- пшеничная мука — 4 ч. л.,
- сливочное масло — 2 ст. л.,
- куриные яйца — 3 шт.,
- твёрдый сыр — 2 ст. л.,
- панировочные сухари — 1-2 ч. л.
Приготовление
Цветную капусту разбираю на небольшие соцветия и отвариваю в подсоленной воде 3 минуты. Затем достаю шумовкой, а отвар не выливаю — он ещё пригодится для соуса.
Куриное филе нарезаю крупными кусочками, слегка солю и перчу.
В кастрюле довожу до кипения один стакан капустного отвара. Отдельно размешиваю муку в молоке до однородности и тонкой струйкой вливаю в кипящий отвар. Постоянно помешиваю, пока соус не начнёт густеть. Снимаю с огня и добавляю сливочное масло.
Когда смесь немного остынет, ввожу яйца и тщательно перемешиваю до однородности.
Форму для запекания смазываю маслом и слегка присыпаю сухарями. Выкладываю цветную капусту, сверху равномерно распределяю кусочки курицы.
Заливаю всё яично-молочным соусом так, чтобы он хорошо покрывал каждый кусочек. Сверху посыпаю тёртым сыром.
Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30-45 минут до появления румяной корочки.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Я люблю добавить в эту запеканку шампиньоны. Вкус получается гораздно интересенее и разнообразнее.
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