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Способ превратить обычный фарш в настоящий кулинарный хит: как приготовить котлеты "под шубой"

Опубликовано: 6 июня 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Способ превратить обычный фарш в настоящий кулинарный хит: как приготовить котлеты "под шубой"
Способ превратить обычный фарш в настоящий кулинарный хит: как приготовить котлеты "под шубой"
Городовой ру
Когда обычные котлеты уже надоели, спасает этот рецепт.

Эти котлеты под аппетитной картофельной шубой давно стали одним из любимых блюд в нашей семье. Сверху появляется румяная корочка, внутри остаётся сочное мясо, а маринованные огурчики делают вкус особенно ярким.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты:

  • фарш — 600 г,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • батон — 2 кусочка,
  • молоко — 60 мл,
  • укроп и петрушка — по вкусу,
  • паприка — 1 ч. л.,
  • кориандр — 1 ч. л.
  • маринованные огурцы — 4-5 шт.,
  • картофель — 3 шт.,
  • твёрдый сыр — 80 г,
  • майонез — 2-3 ст. л.

Приготовление

Кусочки батона заливаю молоком и оставляю на несколько минут, чтобы они хорошо размягчились. В глубокую миску выкладываю фарш. Добавляю мелко нарезанный лук, измельчённую зелень, размоченный батон, соль, паприку, кориандр и чёрный перец.

Способ превратить обычный фарш в настоящий кулинарный хит: как приготовить котлеты "под шубой" - image 1
Способ превратить обычный фарш в настоящий кулинарный хит: как приготовить котлеты "под шубой" - image 1

Тщательно перемешиваю массу до однородности и формирую котлеты среднего размера.

Форму для запекания слегка смазываю маслом и выкладываю подготовленные котлеты. Маринованные огурцы натираю на крупной тёрке и распределяю сверху на каждую котлету.

Картофель также натираю на крупной тёрке, промываю от лишнего крахмала и хорошо отжимаю. Раскладываю картофель поверх огурцов, слегка подсаливаю и перчу.

Отправляю форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Затем достаю форму, посыпаю котлеты натёртым сыром, добавляю немного майонеза и возвращаю в духовку ещё на 10 минут.

Когда сверху появляется аппетитная золотистая корочка, блюдо готово.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Среди остальных приправ я добавляю в фарш немного красного молотого перца для пикантности.

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