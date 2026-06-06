Способ превратить обычный фарш в настоящий кулинарный хит: как приготовить котлеты "под шубой"
Эти котлеты под аппетитной картофельной шубой давно стали одним из любимых блюд в нашей семье. Сверху появляется румяная корочка, внутри остаётся сочное мясо, а маринованные огурчики делают вкус особенно ярким.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты:
- фарш — 600 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- батон — 2 кусочка,
- молоко — 60 мл,
- укроп и петрушка — по вкусу,
- паприка — 1 ч. л.,
- кориандр — 1 ч. л.
- маринованные огурцы — 4-5 шт.,
- картофель — 3 шт.,
- твёрдый сыр — 80 г,
- майонез — 2-3 ст. л.
Приготовление
Кусочки батона заливаю молоком и оставляю на несколько минут, чтобы они хорошо размягчились. В глубокую миску выкладываю фарш. Добавляю мелко нарезанный лук, измельчённую зелень, размоченный батон, соль, паприку, кориандр и чёрный перец.
Тщательно перемешиваю массу до однородности и формирую котлеты среднего размера.
Форму для запекания слегка смазываю маслом и выкладываю подготовленные котлеты. Маринованные огурцы натираю на крупной тёрке и распределяю сверху на каждую котлету.
Картофель также натираю на крупной тёрке, промываю от лишнего крахмала и хорошо отжимаю. Раскладываю картофель поверх огурцов, слегка подсаливаю и перчу.
Отправляю форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Затем достаю форму, посыпаю котлеты натёртым сыром, добавляю немного майонеза и возвращаю в духовку ещё на 10 минут.
Когда сверху появляется аппетитная золотистая корочка, блюдо готово.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Среди остальных приправ я добавляю в фарш немного красного молотого перца для пикантности.
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