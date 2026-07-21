Проколола яйца и закопала в огороде: на следующий год обомлела от урожая – даже навоз справляется хуже

Опытные агрономы применяют различные лайфхаки для улучшения качества почвы и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. В условиях модного акцента на экологичность, предпочтение отдается натуральным подходам, исключающим использование химии.
В качестве эффективной альтернативы применяются не только органические отходы, растительные остатки и фармацевтические средства, но и куриные яйца. Эксперт и агроном Ксения Давыдова подробно объяснила потенциал их применения в агротехнике.
Чем хороши яйца
Куриные яйца являются источником таких микроэлементов, как кальций, магний, цинк, сера, фосфор и натрий, которые очень важны для полноценного развития и продуктивности растений.
Помимо этого, яйца способствуют снижению кислотности почвы, что благотворно влияет на корневую систему растений. В процессе разложения яйца выделяется диоксид углерода, который улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой.
Способ применения
Для применения яйца нужно проколоть его иглой и поместить в почву на глубину 20–25 сантиметров.
Лучшим временем для выполнения процедуры является конец лета или осень. Это даст время для разложения яиц до начала нового огородного сезона.
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