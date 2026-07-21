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Проколола яйца и закопала в огороде: на следующий год обомлела от урожая – даже навоз справляется хуже

Опубликовано: 21 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Проколола яйца и закопала в огороде: на следующий год обомлела от урожая – даже навоз справляется хуже
Проколола яйца и закопала в огороде: на следующий год обомлела от урожая – даже навоз справляется хуже
Городовой ру
Как улучшить плодородие почвы

Опытные агрономы применяют различные лайфхаки для улучшения качества почвы и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. В условиях модного акцента на экологичность, предпочтение отдается натуральным подходам, исключающим использование химии.

В качестве эффективной альтернативы применяются не только органические отходы, растительные остатки и фармацевтические средства, но и куриные яйца. Эксперт и агроном Ксения Давыдова подробно объяснила потенциал их применения в агротехнике.

Чем хороши яйца

Куриные яйца являются источником таких микроэлементов, как кальций, магний, цинк, сера, фосфор и натрий, которые очень важны для полноценного развития и продуктивности растений.

Помимо этого, яйца способствуют снижению кислотности почвы, что благотворно влияет на корневую систему растений. В процессе разложения яйца выделяется диоксид углерода, который улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой.

Способ применения

Для применения яйца нужно проколоть его иглой и поместить в почву на глубину 20–25 сантиметров.

Лучшим временем для выполнения процедуры является конец лета или осень. Это даст время для разложения яиц до начала нового огородного сезона.

Ранее мы рассказали, чем подкормить петунию.

Автор:
Ксения Давыдова
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