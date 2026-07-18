Где покормить белок и пожить в памятнике архитектуры: за чем стоит ехать в Выборг

Этот маленький город покорит любого туриста.

Выборг — это город, который не терпит спешки. С виду он кажется крошечным, но когда начинаешь гулять, понимаешь: двух дней тут критически мало.

Это кусочек старой Европы всего в паре часов от Петербурга.

Экскурсовод Вадим Верещагин дал "Городовому" краткий гид, как провести здесь время и не упустить самое важное.

Сердце города: замок и башни

Начать стоит с классики — Выборгского замка. Это единственный в России настоящий средневековый замок европейского типа.

Обязательно поднимитесь на башню Святого Олафа. С неё город виден как на ладони: красные крыши, залив и бесконечные леса.

"После этого прогуляйтесь по Рыночной площади. Загляните на старый рынок, который до сих пор сохраняет особую атмосферу Выборга, а рядом обязательно обратите внимание на Круглую башню — одну из сохранившихся башен старой крепостной стены. Сегодня внутри работает ресторан с очень интересной атмосферой. Если решите там пообедать, попробуйте блюда из оленины или карельскую уху", - советует эксперт.

Погружение в историю: самый старый дом и рыцари

В Выборге есть уникальная вещь — «Самый старый жилой дом России». Это небольшое здание XVI века из огромных валунов. Самое крутое, что в нем до сих пор живут обычные люди.

Если хочется интерактива, загляните в Рыцарский дом. Там можно примерить настоящие доспехи, помахать мечом и почувствовать себя героем «Игры престолов». Для фото в соцсети — идеальное место.

Архитектура и уютные улочки

Главная «фишка» Выборга — библиотека Алвара Аалто. Даже если вы не любите библиотеки, сходите туда. Это мировой шедевр модернизма.

Внутри всё продумано: от особого освещения через круглые окна в потолке до волнообразного деревянного акустического потолка.

Рядом — парк, который местные до сих пор называют Эспланадой (официально — парк имени Ленина). Там найдете знаменитого бронзового лося.

Эта скульптура, созданная финским скульптором Юсси Мянтюненом в 1928 году, стала одним из символов Выборга.

Еще один из символов города — Часовая башня — находится в пешей доступности. Можно прогуляться и заодно сверить время.

"Любителям фортификации советую дойти до бастиона Панцерлакс — единственного сохранившегося бастиона Рогатой крепости XVI века. Сейчас рядом работает музейный центр «Эрмитаж-Выборг», а возле него можно спокойно прогуляться среди копий знаменитых скульптур Летнего сада и Эрмитажа", - говорит экскурсовод.

Природа и суровые скалы

Выделите минимум три часа на парк Монрепо. Это не обычный городской парк с лавочками, а суровый северный пейзаж: огромные гранитные скалы, сосны и залив.

Если силы еще останутся, дойдите до Анненских укреплений. Это мощные валы и рвы, построенные при императрице Анне Иоанновне. Там обычно тихо, мало туристов и очень масштабно.

Выборг влюбляет в себя своей «потрепанностью» и аутентичностью. Это город, куда точно захочется вернуться, чтобы досмотреть то, что не успели.

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