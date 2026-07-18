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Варю машхурду большой кастрюлей — и все равно улетает в первый же час: наваристый суп с мясом, машем и рисом

Опубликовано: 18 июля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Варю машхурду большой кастрюлей — и все равно улетает в первый же час: наваристый суп с мясом, машем и рисом
фото legion-media
Это вам не просто суп — это полноценный обед

Машхурда — это настоящий праздник вкуса: густой, пряный и невероятно сытный суп, который прочно вошёл в кулинарную традицию Средней Азии. Сочетание мяса, маша, риса и ароматных специй создаёт насыщенный букет, который раскрывается ещё сильнее после небольшого настаивания.

Что понадобится для машхурды

Для классического варианта возьмите:

  • говядину или баранину — 600 г;
  • маш — 100 г и рис — 50 г (маш обязательно замочите заранее);
  • овощи (лук, морковь, сладкий перец, помидор, картофель) — они придают супу сочность и глубину вкуса;
  • специи и зелень (кориандр, чеснок, укроп, кинза, зелёный лук) — без них машхурда не будет по-настоящему ароматной.

Как сварить машхурду без ошибок

Сначала обжарьте мясо до румяности — это задаст супу яркий мясной вкус. Затем добавьте овощи и дайте им слегка потомиться, чтобы раскрылись их природные ароматы.

После заливки водой первым в кастрюлю идёт маш: ему нужно около 30 минут, чтобы стать мягким.

Рис и картофель закладывают позже — так крупы не разварятся, а сохранят приятную текстуру.

В финале добавьте пряности и зелень, а затем дайте супу постоять пару минут под крышкой — именно в этот момент все вкусы «подружатся» между собой.

Что говорят хозяйки

«Главное — дать супу настояться, тогда аромат зелени и специй раскрывается полностью».

«Люблю машхурду за то, что она согревает и насыщает надолго».

«В этом супе всё работает вместе: и мясо, и крупа, и пряности — ни один ингредиент не лишний».

Личный опыт

Однажды я готовила машхурду для гостей, и сначала переживала, что блюдо получится слишком необычным. Но уже после первой ложки все попросили добавки: суп вышел густым, душистым и удивительно сбалансированным. С тех пор я не боюсь экспериментировать со специями — главное, соблюдать последовательность и не торопить процесс. Теперь машхурда стала одним из любимых семейных обедов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что приготовить на ужин за 10 минут без духовки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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