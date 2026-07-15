Кручу рулет из кабачка, яйца и сыра в лаваше за 10 минут — сочный, хрустящий, исчезает первым

Когда нет времени стоять у плиты, а ужин нужен быстро, этот рулет выручает. Без теста, без духовки — всё на сковороде за несколько минут. Хрустящий лаваш, сочные кабачки и расплавленный сыр — идеальный вариант для сытного и быстрого перекуса, пишет ИА KamchatkaMedia.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся: 300 г кабачка, 1 яйцо, 100 г твёрдого сыра, 1 большой лаваш, соль, перец, зелень, масло.
Процесс приготовления
- Кабачок трём на крупной тёрке, немного отжимаем.
- Добавляем сыр, зелень и яйцо, солим, перчим, перемешиваем.
- Лаваш раскладываем, по краю кладём начинку и сворачиваем.
- Сковороду с маслом разогреваем, рулет кладём швом вниз и обжариваем до золотистой корочки с двух сторон (по 3 минуты).
- Подаём нарезанным или целиком, горячим или холодным — со сметаной или чесночным соусом особенно хорошо.
Личный опыт автора
Когда приготовила этот рулет, он быстро исчез со стола. Дети съели его за пару минут, попросив добавки. Теперь я часто готовлю это блюдо, когда нужно накормить семью на скорую руку. Особенно удобно брать его с собой на пикник или дачу.
Варианты начинки и дополнения
При желании начинку можно разнообразить: добавить мелко нарезанный болгарский перец, обжаренные грибы или кусочки куриного филе. Для более пикантного вкуса подойдёт сыр с ореховым привкусом или добавление щепотки сушёного чеснока. Экспериментируйте — каждый раз будет получаться новый оттенок вкуса.
Вывод
Рулет из лаваша с кабачками и сыром — простой, быстрый и очень вкусный вариант для обеда или ужина. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия.
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