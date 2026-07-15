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Кручу рулет из кабачка, яйца и сыра в лаваше за 10 минут — сочный, хрустящий, исчезает первым

Опубликовано: 15 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Кручу рулет из кабачка, яйца и сыра в лаваше за 10 минут — сочный, хрустящий, исчезает первым
Кручу рулет из кабачка, яйца и сыра в лаваше за 10 минут — сочный, хрустящий, исчезает первым
Legion-Media
Рулет из лаваша с кабачками и сыром: быстрый ужин за 10 минут без духовки — хрустящий, сочный и очень вкусный.

Когда нет времени стоять у плиты, а ужин нужен быстро, этот рулет выручает. Без теста, без духовки — всё на сковороде за несколько минут. Хрустящий лаваш, сочные кабачки и расплавленный сыр — идеальный вариант для сытного и быстрого перекуса, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся: 300 г кабачка, 1 яйцо, 100 г твёрдого сыра, 1 большой лаваш, соль, перец, зелень, масло.

Процесс приготовления

  1. Кабачок трём на крупной тёрке, немного отжимаем.
  2. Добавляем сыр, зелень и яйцо, солим, перчим, перемешиваем.
  3. Лаваш раскладываем, по краю кладём начинку и сворачиваем.
  4. Сковороду с маслом разогреваем, рулет кладём швом вниз и обжариваем до золотистой корочки с двух сторон (по 3 минуты).
  5. Подаём нарезанным или целиком, горячим или холодным — со сметаной или чесночным соусом особенно хорошо.

Личный опыт автора

Когда приготовила этот рулет, он быстро исчез со стола. Дети съели его за пару минут, попросив добавки. Теперь я часто готовлю это блюдо, когда нужно накормить семью на скорую руку. Особенно удобно брать его с собой на пикник или дачу.

Варианты начинки и дополнения

При желании начинку можно разнообразить: добавить мелко нарезанный болгарский перец, обжаренные грибы или кусочки куриного филе. Для более пикантного вкуса подойдёт сыр с ореховым привкусом или добавление щепотки сушёного чеснока. Экспериментируйте — каждый раз будет получаться новый оттенок вкуса.

Вывод

Рулет из лаваша с кабачками и сыром — простой, быстрый и очень вкусный вариант для обеда или ужина. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия.

Ранее мы рассказывали, как приготовить плов зёрнышко к зёрнышку.

Автор:
Евгения Сухова
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