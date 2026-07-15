Шанс для «Спартака»: «Зенит» едет за Суперкубком без своего капитана и лучшего форварда

Главное футбольное событие лета уже на носу. 18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» и «Спартак» сразятся за Суперкубок России.
Но чем ближе матч, тем больше всплывает нюансов — и приятных, и не очень.
«Зенит» выйдет не в лучшем составе
Плохая новость для болельщиков Петербурга: капитан Дуглас Сантос и форвард Луис Энрике на поле не выйдут. Парни всё еще приходят в себя после чемпионата мира.
Сантос там выложился на полную, отыграв за Бразилию все матчи. Правда, бразильцы сенсационно вылетели в 1/8 от норвежцев, но Дугласа всё равно признали одним из лучших.
Сейчас игроки в отпуске. Тренерский штаб говорит прямо: в Нижний они не приедут, да и старт чемпионата могут пропустить, рассказал РИА Новости помощник главного тренера Анатолий Тимощук.
Всё зависит от того, в какой форме они вернутся.
Билетный скандал
А теперь о грустном. Купить билеты на «Совкомбанк Арену» — тот еще квест. Фанаты в ярости от работы «Яндекс Афиши». Билеты выбрасывают в продажу крошечными порциями.
Они исчезают за пару минут, после чего тут же всплывают у перекупщиков по двойной цене. Соцсети кипят: люди обновляют страницу часами, но видят только пустые трибуны на экране.
Что нужно знать о матче
Для тех, кто забыл правила: Суперкубок — это игра из одного матча. Если за 90 минут команды не определят победителя, дополнительного времени не будет — сразу серия пенальти.
Для «Зенита» это шанс закрепить доминирование, а для «Спартака» — возможность щелкнуть чемпиона по носу в самом начале сезона.
Даже без Сантоса состав у петербуржцев мощный, но «красно-белые» точно попробуют этим воспользоваться.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему «Зенит» расстался со своим воспитанником и упустил Тюкавина.