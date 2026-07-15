Шанс для «Спартака»: «Зенит» едет за Суперкубком без своего капитана и лучшего форварда

Футболисты могут пропустить и стартовые туры РПЛ.

Главное футбольное событие лета уже на носу. 18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» и «Спартак» сразятся за Суперкубок России.

Но чем ближе матч, тем больше всплывает нюансов — и приятных, и не очень.

«Зенит» выйдет не в лучшем составе

Плохая новость для болельщиков Петербурга: капитан Дуглас Сантос и форвард Луис Энрике на поле не выйдут. Парни всё еще приходят в себя после чемпионата мира.

Сантос там выложился на полную, отыграв за Бразилию все матчи. Правда, бразильцы сенсационно вылетели в 1/8 от норвежцев, но Дугласа всё равно признали одним из лучших.

Сейчас игроки в отпуске. Тренерский штаб говорит прямо: в Нижний они не приедут, да и старт чемпионата могут пропустить, рассказал РИА Новости помощник главного тренера Анатолий Тимощук.

Всё зависит от того, в какой форме они вернутся.

Билетный скандал

А теперь о грустном. Купить билеты на «Совкомбанк Арену» — тот еще квест. Фанаты в ярости от работы «Яндекс Афиши». Билеты выбрасывают в продажу крошечными порциями.

Они исчезают за пару минут, после чего тут же всплывают у перекупщиков по двойной цене. Соцсети кипят: люди обновляют страницу часами, но видят только пустые трибуны на экране.

Что нужно знать о матче

Для тех, кто забыл правила: Суперкубок — это игра из одного матча. Если за 90 минут команды не определят победителя, дополнительного времени не будет — сразу серия пенальти.

Для «Зенита» это шанс закрепить доминирование, а для «Спартака» — возможность щелкнуть чемпиона по носу в самом начале сезона.

Даже без Сантоса состав у петербуржцев мощный, но «красно-белые» точно попробуют этим воспользоваться.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему «Зенит» расстался со своим воспитанником и упустил Тюкавина.