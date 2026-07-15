Не дряблая кожа: вот что портит внешность женщин — мудрая фраза Майи Плисецкой о том, чего не стоит делать в зрелом возрасте

Практически вся косметологическая индустрия базируется на стремлении женщин сохранить молодость. Диапазон предлагаемых услуг, включающий устранение морщин, липосакцию и коррекцию кожи, охватывает тысячи процедур.

Тем не менее, красота может быть присуща и при наличии морщин и седых волос. Гораздо более нежелательным является стремление в 70 лет выглядеть на возраст внучек, оставаясь при этом одержимой идеей сохранения молодости и борьбы со старением. Можно привести цитату легендарной Майи Плисецкой:

От морщин никуда не деться… Но молодящийся старичок или старушка — это смешно… Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожен он или нет — это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно — ухожено оно или запущено