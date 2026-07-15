Haval бьет рекорды, а Tenet дышит в спину «Ладе»: на каких авто теперь ездит Петербург

Безусловным лидером рынка за полгода стал Haval.

Пока одни вздыхают по европейским маркам, петербуржцы вовсю осваивают новые бренды. За первые полгода 2026-го в городе купили более 31 тысячи новых машин.

Это на 15% больше, чем в прошлом году, сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо». Рынок оживает, и вот как он выглядит сейчас.

Кто в лидерах?

Главный любимчик петербургских водителей сегодня — Haval, отмечает автоэксперт Денис Гаврилов. Эти машины разлетаются как горячие пирожки: за полгода их купили почти 5,5 тысяч раз.

Второе место привычно держит Lada, а на пятки ей наступает марка Tenet.

Вообще, топ продаж сейчас почти полностью состоит из китайских имен: Geely, Belgee, Changan.

«Волга» снова в деле

Главная интрига последних месяцев — возвращение легендарного бренда Volga. В Петербурге их начали продавать сразу девять дилерских центров.

Пока результаты скромные, но любопытные: за июнь по городу разъехалось 18 новых машин, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Самой популярной моделью стал кроссовер К50 — его выбрали 8 человек. Остальные поделили между собой кроссовер К40 и седан С50.

Для старта — неплохо, учитывая, что многие еще просто не привыкли видеть «Волгу» в таком современном обличии.

Кстати, интересный факт: новая «Волга» — это фактически глубоко переработанные модели китайского бренда Changan. Но с российским дизайном решетки радиатора и своим софтом.

Что в итоге?

Рынок Петербурга окончательно стал восточным. Китайские кроссоверы — это новая реальность. Если вы планируете покупку, сейчас лучшее время, чтобы присмотреться к предложениям, потому что дешеветь машины в ближайшее время точно не будут.

А за «Волгой» пока лучше понаблюдать со стороны — подождать первых реальных отзывов.

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