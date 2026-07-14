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Ледяная ванна и «сахарный» секрет: как добиться идеального хруста малосольных огурцов

Опубликовано: 14 июля 2026 04:43
 Проверено редакцией
Ледяная ванна и «сахарный» секрет: как добиться идеального хруста малосольных огурцов
Ледяная ванна и «сахарный» секрет: как добиться идеального хруста малосольных огурцов
Городовой ру
Эксперт рассказал, как приготовить хрустящие молосольные огурцы.

Выбираем правильные огурцы

Как рассказал "Городовому" шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев, для начала забудьте о длинных гладких огурцах из супермаркета.

Нам нужны маленькие, крепенькие и с пупырышками. Чем меньше огурец, тем вкуснее он будет хрустеть.

Важный секрет: перед готовошо бы замочить вообще в холодной воде на один час. 

"Для лучшего эффекта их хорошо бы замочить вообще в холодной воде на один час. Вода должна быть должна быть действительно холодной, и лёд там не повредит", - говорит эксперт.

Секреты быстрой подготовки

Чтобы рассол просочил огурцы быстрее, обязательно срежьте кончики с обеих сторон. Если гости уже на пороге и закуска нужна не завтра, а через пару часов — просто разрежьте огурцы вдоль на четыре части. 

Готовим рассол

Тут всё просто, запомнить легко. На 1 литр воды берем:

  • 2 столовые ложки сахара;
  • 1 столовую ложку соли.

Да, сахара больше, чем соли. Именно это сочетание делает вкус мягким и «тем самым».

"Всё это смешиваем, доводим до кипения и в горячую воду закидываем пучок укропа, три-пять зубчиков чеснока, небольшую пригошню перца горошком", - рассказывает шеф-повар.

Самый ответственный момент

Заливайте огурцы горячим рассолом прямо со всеми специями. Не бойтесь кипятка — именно горячий способ делает их готовыми максимально быстро.

Оставьте кастрюлю или банку при комнатной температуре на ночь. Утром уберите в холодильник. 

Когда можно пробовать?

  • Если огурцы целые — ешьте их на следующее утро.
  • Если порезали дольками — через 2–3 часа они уже будут идеальными.

Приятного аппетита и самого громкого хруста!

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить десерт "Павлова". 

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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