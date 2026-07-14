Эксперт рассказал, как приготовить хрустящие молосольные огурцы.

Выбираем правильные огурцы

Как рассказал "Городовому" шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев, для начала забудьте о длинных гладких огурцах из супермаркета.

Нам нужны маленькие, крепенькие и с пупырышками. Чем меньше огурец, тем вкуснее он будет хрустеть.

Важный секрет: перед готовошо бы замочить вообще в холодной воде на один час.

"Для лучшего эффекта их хорошо бы замочить вообще в холодной воде на один час. Вода должна быть должна быть действительно холодной, и лёд там не повредит", - говорит эксперт.

Секреты быстрой подготовки

Чтобы рассол просочил огурцы быстрее, обязательно срежьте кончики с обеих сторон. Если гости уже на пороге и закуска нужна не завтра, а через пару часов — просто разрежьте огурцы вдоль на четыре части.

Готовим рассол

Тут всё просто, запомнить легко. На 1 литр воды берем:

2 столовые ложки сахара;

1 столовую ложку соли.

Да, сахара больше, чем соли. Именно это сочетание делает вкус мягким и «тем самым».

"Всё это смешиваем, доводим до кипения и в горячую воду закидываем пучок укропа, три-пять зубчиков чеснока, небольшую пригошню перца горошком", - рассказывает шеф-повар.

Самый ответственный момент

Заливайте огурцы горячим рассолом прямо со всеми специями. Не бойтесь кипятка — именно горячий способ делает их готовыми максимально быстро.

Оставьте кастрюлю или банку при комнатной температуре на ночь. Утром уберите в холодильник.

Когда можно пробовать?

Если огурцы целые — ешьте их на следующее утро.

Если порезали дольками — через 2–3 часа они уже будут идеальными.

Приятного аппетита и самого громкого хруста!

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