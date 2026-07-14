Созрели сливы - пора начинать варить джем: густой настолько, что ложка стоит

Как приготовить джем из слив

Сливы прекрасно подходят для приготовления джема. Такой десерт готовится быстро, при этом получается очень вкусным. Устоять перед этой вкуснятиной точно не получится.

Ингредиенты:

сливы - 500 г;

сахар - 1 стакан;

корица - 1 чайная ложка.

Сливы промываем, удаляем косточки, а мякоть перекладываем в блендер. Измельчаем фрукты до пюреобразной консистенции, перекладываем в кастрюлю с антипригарным покрытием.

Добавляем сахар, ставим на средний огонь и доводим до кипения. Уменьшаем температуру до минимума, накрываем кастрюлю крышкой и тушим в течение 20 минут. С некоторой периодичностью важно помешивать массу, иначе она может пригореть, сообщает портал "Аймкук".

Добавляем корицу, готовим джем еще 5 минут. Он должен уменьшиться в объеме, стать густым. Раскладываем горячий джем по стерильным банкам, закатываем их и даем остыть под полотенцем. Только после этого десерт можно убрать в холодильник.

Опыт автора

Не люблю есть сливы в свежем виде, поэтому предпочитаю делать из них джем. Обязательно добавляйте корицу, так как она отлично раскрывает вкус и аромат десерта.

Ранее портал "Городовой" рассказал о рецепте кекса с яблоками.

