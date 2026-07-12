Кекс с яблоками готовлю только так - мягкий и пышный словно облако: съедается еще горячим

Яблоки подойдут не только для шарлотки, но и для кексов. Попробуйте сделать выпечку из самых простых ингредиентов. Портал “Аймкук” поделился хорошим рецептом. Кекс получается невероятно рассыпчатым, нежным и вкусным.
Ингредиенты:
- манка - 1 стакан;
- сахар - 200 г;
- яблоки - 200 г;
- куриное яйцо - 2 штуки;
- изюм - 50 г;
- кефир - 1 стакан;
- мука - 130 г;
- сода - 1 чайная ложка;
- растительное масло - 130 мл.
Приготовление:
Манку необходимо засыпать в глубокую миску, залить кефиром и размешать. Оставить крупу для набухания на 10 минут. В это время следует взбить яйца с сахаром, растительным маслом.
Добавить яичную смесь к манке, всыпать муку и соду. Перемешать до однородной консистенции. Яблоки почистить от кожуры и семечек, нарезать небольшими кубиками. Изюм замочить водой на 5 минут. промыть его и обсушить. Переложить ингредиенты в тесто.
Далее нужно переложить тесто в форму, смазанную маслом. Прогреть духовку до 180 градусов, поставить кекс выпекаться на 35-40 минут. Дать остыть выпечке, только после чего извлечь ее из формы.
Готовый кекс можно посыпать корицей перед подачей. Пряность идеально сочетается с кусочками яблок. Хранить кекс следует в герметичном контейнере с крышкой.
Опыт автора
“Когда устала готовить из яблок шарлотку, решила воспользоваться рецептом кекса. Я добавляю кислые плоды, из-за чего выпечка приобретает необычный вкус”, - заявила Полина Аксенова.
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