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Кекс с яблоками готовлю только так - мягкий и пышный словно облако: съедается еще горячим

Опубликовано: 12 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Кекс с яблоками готовлю только так - мягкий и пышный словно облако: съедается еще горячим
Кекс с яблоками готовлю только так - мягкий и пышный словно облако: съедается еще горячим
Городовой ру
Как приготовить кекс с яблоками

Яблоки подойдут не только для шарлотки, но и для кексов. Попробуйте сделать выпечку из самых простых ингредиентов. Портал “Аймкук” поделился хорошим рецептом. Кекс получается невероятно рассыпчатым, нежным и вкусным.

Ингредиенты:

  • манка - 1 стакан;
  • сахар - 200 г;
  • яблоки - 200 г;
  • куриное яйцо - 2 штуки;
  • изюм - 50 г;
  • кефир - 1 стакан;
  • мука - 130 г;
  • сода - 1 чайная ложка;
  • растительное масло - 130 мл.

Приготовление:

Манку необходимо засыпать в глубокую миску, залить кефиром и размешать. Оставить крупу для набухания на 10 минут. В это время следует взбить яйца с сахаром, растительным маслом.

Добавить яичную смесь к манке, всыпать муку и соду. Перемешать до однородной консистенции. Яблоки почистить от кожуры и семечек, нарезать небольшими кубиками. Изюм замочить водой на 5 минут. промыть его и обсушить. Переложить ингредиенты в тесто.

Далее нужно переложить тесто в форму, смазанную маслом. Прогреть духовку до 180 градусов, поставить кекс выпекаться на 35-40 минут. Дать остыть выпечке, только после чего извлечь ее из формы.

Готовый кекс можно посыпать корицей перед подачей. Пряность идеально сочетается с кусочками яблок. Хранить кекс следует в герметичном контейнере с крышкой.

Опыт автора

“Когда устала готовить из яблок шарлотку, решила воспользоваться рецептом кекса. Я добавляю кислые плоды, из-за чего выпечка приобретает необычный вкус”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить шарлотку с дыней.

Автор:
Полина Аксенова
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