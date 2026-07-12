100 мл на 10 л в июле – и кабачки здоровее кабанчиков: гниль отступает, а плодоношение бьет рекорды

Для обеспечения высокого урожая кабачков важно правильно подобрать комплекс подкормок, которые восполнят дефицит питательных веществ в растениях. Это важно не только для плодоношения, но и препятствия гниения. Агроном Ксения Давыдова поделилась рецептом эффективной подкормки.
Ингредиенты
- 9 литров воды,
- 0,5 чайной ложки сухой борной кислоты (предварительно растворить в небольшом объеме горячей воды),
- 30-40 капель йода,
- 1 литр сыворотки или молока.
Приготовление подкормки
Все компоненты тщательно перемешать в емкости и подкормить кабачки с использованием пульверизатора.
Koгдa y кaбaчкoв начинается aктивнaя фaзa pocтa, иx нyжнo пoдкopмить pacтвopoм нaшaтыpнoгo cпиpтa. На 10 литров вoды необходимо 100 миллилитров нашатыря.
Применение такого удобрения поспособствует немедленному укреплению и оздоровлению растений.
"В случае заболевания растения и пожелтения листьев нужно удалить пораженные части и полить кустики раствором – это стимулирует активный рост новой зеленой массы",– рассказала специалист.
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