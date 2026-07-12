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100 мл на 10 л в июле – и кабачки здоровее кабанчиков: гниль отступает, а плодоношение бьет рекорды

Опубликовано: 12 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
100 мл на 10 л в июле – и кабачки здоровее кабанчиков: гниль отступает, а плодоношение бьет рекорды
100 мл на 10 л в июле – и кабачки здоровее кабанчиков: гниль отступает, а плодоношение бьет рекорды
legion-media
Чем подкормить кабачки в июле

Для обеспечения высокого урожая кабачков важно правильно подобрать комплекс подкормок, которые восполнят дефицит питательных веществ в растениях. Это важно не только для плодоношения, но и препятствия гниения. Агроном Ксения Давыдова поделилась рецептом эффективной подкормки.

Ингредиенты

  • 9 литров воды,
  • 0,5 чайной ложки сухой борной кислоты (предварительно растворить в небольшом объеме горячей воды),
  • 30-40 капель йода,
  • 1 литр сыворотки или молока.

Приготовление подкормки

Все компоненты тщательно перемешать в емкости и подкормить кабачки с использованием пульверизатора.

Koгдa y кaбaчкoв начинается aктивнaя фaзa pocтa, иx нyжнo пoдкopмить pacтвopoм нaшaтыpнoгo cпиpтa. На 10 литров вoды необходимо 100 миллилитров нашатыря.

Применение такого удобрения поспособствует немедленному укреплению и оздоровлению растений.

"В случае заболевания растения и пожелтения листьев нужно удалить пораженные части и полить кустики раствором – это стимулирует активный рост новой зеленой массы",– рассказала специалист.

Ранее мы рассказали, как защитить капусту от вредителей.

Автор:
Ксения Давыдова
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