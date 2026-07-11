Хайям 1000 лет назад дал совет, как полюбить себя: никакие психологи не скажут лучше – мудрец знал толк в человеческой душе

Мудрость сквозь века

Жизнь и творчество выдающегося персидского ученого, философа и поэта Омара Хайяма охватывают период с 1048 по 1131 гг. Несмотря на то, что с тех пор прошло почти тысячелетие, его поэзия сохраняет свою актуальность и по сей день. Изречения мудреца продолжают распространяться по всему миру, многократно цитируясь.

Кажется, что нет таких вопросов, на которые Хайям не дал бы ответа в своих рубаи — лаконичных четверостишиях, наполненных мудростью, юмором и яркими образами. В одном из своих произведений он затронул такую деликатную психологическую тему, как самоценность и любовь к себе.

Цель творца и вершина творения — мы, Мудрость, разум, источник прозрения — мы, Этот круг мироздания перстню подобен, — В нем граненый алмаз, без сомнения, мы.

Многие современные люди сталкиваются с проблемой низкой самооценки, постоянной самокритики, пренебрежения к своим физическим и эмоциональным потребностям, а также неуверенности в себе, что приводит к неприятию собственной личности. Хайям убежден, что каждый человек представляет собой вершину творения.

Он подчеркивает, что каждый человек является венцом природы, мудрым и разумным существом, подлинным «ограненным алмазом» в руках создателя.

Это необходимо осознать для формирования самопринятия, повышения самооценки и развития уважительного и бережного отношения к себе. Человек, любящий себя, также проявляет теплоту и любовь по отношению к окружающим.

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