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Перестала тереть унитаз часами: салфетки с белизной на 10 минут — и налёт исчезает сам, без усилий и ёршика

Опубликовано: 11 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Перестала тереть унитаз часами: салфетки с белизной на 10 минут — и налёт исчезает сам, без усилий и ёршика
Перестала тереть унитаз часами: салфетки с белизной на 10 минут — и налёт исчезает сам, без усилий и ёршика
Legion-Media
Как быстро отмыть унитаз в труднодоступных местах: влажные салфетки и белизна — простой способ без усилий за 10 минут.

Чистка унитаза — задача, которую многие откладывают. Ёршик не достаёт в сложные участки, а руки использовать не хочется даже в перчатках. Есть простой и недорогой способ, который помогает удалить налёт и мочевой камень без лишних усилий, делится эксперт по домоводству Елена Матвеева.

Что понадобится для чистки

Для очистки нужны:

  • влажные салфетки;
  • хлорсодержащий порошок;
  • 0,5 стакана тёплой воды;
  • резиновые перчатки;
  • пластиковый стаканчик.

Как применять

Сначала пластиковым стаканчиком удаляют воду из унитаза, чтобы поверхность осталась лишь слегка влажной. В отдельной ёмкости разводят белизну в тёплой воде. Влажные салфетки по одной пропитывают раствором и укладывают по кругу в труднодоступные места — под ободок, в сливное отверстие. Оставшуюся жидкость выливают туда, где была вода. Унитаз накрывают крышкой и оставляют на 10 минут. Затем салфетки снимают, поверхность протирают губкой, смоченной в остатках раствора, и смывают.

Преимущества метода

Способ не требует усилий и специальных дорогих средств. Салфетки проникают в самые сложные места и размягчают загрязнения. Для поддержания чистоты периодически можно использовать специальные гели или мыло для унитаза.

Личный опыт автора

Когда попробовала этот способ, я была удивлена результатом. Унитаз стал чистым без долгого трения и царапин. Салфетки действительно достали туда, куда ёршик не мог проникнуть. Использую этот метод раз в месяц и поддерживаю чистоту с помощью геля для унитаза. Это экономит время и нервы.

Вывод

Влажные салфетки с белизной — простой и дешёвый способ очистить унитаз в труднодоступных местах. Метод не требует усилий, эффективен и подходит для регулярного использования.

Ранее мы рассказывали, как отмыть липкий налёт на кухне.

Автор:
Евгения Сухова
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