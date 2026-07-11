Перестала тереть унитаз часами: салфетки с белизной на 10 минут — и налёт исчезает сам, без усилий и ёршика

Чистка унитаза — задача, которую многие откладывают. Ёршик не достаёт в сложные участки, а руки использовать не хочется даже в перчатках. Есть простой и недорогой способ, который помогает удалить налёт и мочевой камень без лишних усилий, делится эксперт по домоводству Елена Матвеева.
Что понадобится для чистки
Для очистки нужны:
- влажные салфетки;
- хлорсодержащий порошок;
- 0,5 стакана тёплой воды;
- резиновые перчатки;
- пластиковый стаканчик.
Как применять
Сначала пластиковым стаканчиком удаляют воду из унитаза, чтобы поверхность осталась лишь слегка влажной. В отдельной ёмкости разводят белизну в тёплой воде. Влажные салфетки по одной пропитывают раствором и укладывают по кругу в труднодоступные места — под ободок, в сливное отверстие. Оставшуюся жидкость выливают туда, где была вода. Унитаз накрывают крышкой и оставляют на 10 минут. Затем салфетки снимают, поверхность протирают губкой, смоченной в остатках раствора, и смывают.
Преимущества метода
Способ не требует усилий и специальных дорогих средств. Салфетки проникают в самые сложные места и размягчают загрязнения. Для поддержания чистоты периодически можно использовать специальные гели или мыло для унитаза.
Личный опыт автора
Когда попробовала этот способ, я была удивлена результатом. Унитаз стал чистым без долгого трения и царапин. Салфетки действительно достали туда, куда ёршик не мог проникнуть. Использую этот метод раз в месяц и поддерживаю чистоту с помощью геля для унитаза. Это экономит время и нервы.
Вывод
Влажные салфетки с белизной — простой и дешёвый способ очистить унитаз в труднодоступных местах. Метод не требует усилий, эффективен и подходит для регулярного использования.
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