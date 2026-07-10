Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса

Во время уборки на кухне многие сталкиваются с липким налётом на верхних шкафах. Обычные моющие средства с ним не справляются, а специальных составов в магазинах почти нет. Есть простой рецепт, который помогает удалить налёт, не повреждая поверхность, пишет эксперт по домоводству Елена Матвеева.
Что понадобится
Для приготовления средства нужны:
- 2 столовые ложки спирта;
- 1 столовая ложка воды;
- 1 чайная ложка жидкого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды.
Если используется 40-градусная настойка, воду добавлять не нужно. Все компоненты смешивают в небольшой миске до однородного состояния.
Как применять
Готовое средство удобно перелить в пульверизатор — так оно лучше распределяется по поверхности. Если пульверизатора нет, можно наносить состав губкой. Средство наносят на загрязнённые участки, оставляют на 5 минут, затем удаляют влажной тряпкой. Тряпку периодически ополаскивают в воде. Шкафы становятся чистыми, без следов липкого налёта и разводов.
Личный опыт автора
Раньше я долго мучилась с липким налётом на кухонных шкафах. Пробовала и соду, и уксус, и специальные гели — эффект был временным. Когда нашла этот рецепт, сначала сомневалась, но решила попробовать. Через пять минут налёт буквально растворился, и шкафы засияли. Теперь всегда использую это средство во время генеральной уборки.
Вывод
Спирт, вода и жидкое мыло — простой и эффективный состав для удаления липкого налёта с кухонных шкафов. Он не повреждает поверхность, легко смывается и не оставляет разводов.
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