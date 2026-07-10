Городовой / Полезное / Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Синоптики озадачили прогнозом: выходные — как лотерея, на юге жара под +40, в Москве дожди с грозами, на Урале потоп Полезное
5 достойных замен Турции и Египту на лето‑2026: что посмотреть и география поездок Новости Петербурга
Что делать, если заселили в плохой номер отеля - есть несколько вариантов: ругаться не придется Полезное
Синоптики обещают до +32 градусов в Ленобласти 11 июля Новости Петербурга
Муж заставит скупить все кабачки: чебуреки из самого летнего овоща – быстро, вкусно и питательно Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Лайфхак Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса

Опубликовано: 10 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса
Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса
Legion-Media
Как избавиться от липкого налёта на кухонных шкафах: простой рецепт со спиртом и мылом — чистота без разводов за 5 минут.

Во время уборки на кухне многие сталкиваются с липким налётом на верхних шкафах. Обычные моющие средства с ним не справляются, а специальных составов в магазинах почти нет. Есть простой рецепт, который помогает удалить налёт, не повреждая поверхность, пишет эксперт по домоводству Елена Матвеева.

Что понадобится

Для приготовления средства нужны:

  • 2 столовые ложки спирта;
  • 1 столовая ложка воды;
  • 1 чайная ложка жидкого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды.

Если используется 40-градусная настойка, воду добавлять не нужно. Все компоненты смешивают в небольшой миске до однородного состояния.

Как применять

Готовое средство удобно перелить в пульверизатор — так оно лучше распределяется по поверхности. Если пульверизатора нет, можно наносить состав губкой. Средство наносят на загрязнённые участки, оставляют на 5 минут, затем удаляют влажной тряпкой. Тряпку периодически ополаскивают в воде. Шкафы становятся чистыми, без следов липкого налёта и разводов.

Личный опыт автора

Раньше я долго мучилась с липким налётом на кухонных шкафах. Пробовала и соду, и уксус, и специальные гели — эффект был временным. Когда нашла этот рецепт, сначала сомневалась, но решила попробовать. Через пять минут налёт буквально растворился, и шкафы засияли. Теперь всегда использую это средство во время генеральной уборки.

Вывод

Спирт, вода и жидкое мыло — простой и эффективный состав для удаления липкого налёта с кухонных шкафов. Он не повреждает поверхность, легко смывается и не оставляет разводов.

Ранее мы рассказывали, почему стоит заменить светодиодные лампы в доме.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью