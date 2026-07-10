В ЦБ предупредили: жить на проценты по вкладам не удастся

Вклад как защита, а не путь к роскоши

Банковские вклады давно стали привычным способом сберечь накопления, но рассчитывать на то, что проценты обеспечат безбедную жизнь, не стоит. Центробанк не раз подчёркивал: главная задача депозита — не сделать из человека рантье, а уберечь деньги от инфляции.

Что реально дают проценты по вкладу

Когда в рекламе мелькают двузначные ставки, легко поверить, что капитал растёт ударными темпами. Но важно смотреть не на номинальную цифру, а на реальную доходность — то есть с учётом роста цен.

Если инфляция «съедает» большую часть начисленных процентов, фактически покупательная способность денег почти не меняется. Проще говоря, купюр на счёте станет больше, а купить на них получится примерно столько же.

Чего ждать от депозита: практические советы

Чтобы не строить иллюзий насчёт пассивного дохода, стоит помнить несколько вещей:

не воспринимайте проценты по вкладу как источник полноценной зарплаты — это в первую очередь защита от обесценивания;

сравнивайте ставку по депозиту с официальным уровнем инфляции: если разрыв небольшой, рассчитывать на серьёзный прирост не стоит;

учитывайте, что задача финансовой системы — поддерживать стабильность, а не создавать условия для жизни без работы.

Вывод

Депозит — это надёжный способ сохранить сбережения в периоды роста цен, но не инструмент для досрочного ухода на покой. Центробанк последовательно даёт понять: экономика держится на труде, а вклад должен быть «подушкой безопасности», а не билетом в беззаботную жизнь. Об этом сообщает "Юридическая социальная сеть 9111.ru" (18+).

Личный опыт автора

Помню, как в начале года подруга загорелась идеей «жить на проценты»: нашла вклад с привлекательной ставкой и уже мысленно планировала переезд за город. Я посоветовала ей посчитать реальную доходность с учётом инфляции и подумать о рисках. В итоге она оставила деньги на депозите как резерв, а основной доход продолжила получать от работы — и чувствует себя куда спокойнее. Этот случай хорошо показал, как важно отделять маркетинг от реальной пользы.

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