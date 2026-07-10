Какие льготы от города доступны пенсионерам Санкт-Петербурга: подробный разбор

Что положено пенсионерам Петербурга

В России поддержка пожилых людей складывается из федеральных и региональных мер — и в каждом субъекте набор бонусов свой. Петербург не исключение: здесь пенсионерам доступен внушительный список выплат, скидок и компенсаций.

Правда, о многих льготах люди порой не знают — а между тем они могут ощутимо облегчить бюджет.

Какие выплаты получают пенсионеры в Петербурге

Если доход пенсионера ниже прожиточного минимума (в 2025 году — 16 623 рубля), ему автоматически назначают социальную доплату. Тем, кто старше 60 лет (женщины — от 55) или имеет инвалидность I–II группы, доплачивают до 1,15 прожиточного минимума — то есть до 19 116,45 рубля.

Кроме того, льготные категории получают ежемесячные денежные выплаты: например, блокадникам платят 3948 рублей, ветеранам труда — 1222 рубля, а труженикам тыла — сразу две суммы: 1767 и 1543 рубля.

Есть и разовые выплаты: долгожителям к 90, 95 и 100 годам, а также супругам, отметившим «золотую» и другие круглые даты совместной жизни.

На что обратить внимание, чтобы не упустить свою льготу:

проверьте, попадаете ли вы в льготную категорию: ветераны, труженики тыла, дети войны и другие группы получают разные суммы;

помните, что часть льгот назначают автоматически, но за некоторыми нужно обратиться лично — через МФЦ или портал Госуслуг Петербурга;

если у вас есть право на несколько выплат, обычно предоставляют одну — самую выгодную.

Прочие меры поддержки

Льготы не ограничиваются деньгами: пенсионерам дают скидки на ЖКХ (до 50 %), компенсируют капремонт (50 % после 70 лет, 100 % — после 80), оформляют льготный проездной и бесплатный проезд на электричках в тёплый сезон.

Доступны и социальные бонусы: электронный музейный сертификат на 1500 рублей, частичное возмещение расходов на газификацию, бесплатные зубные протезы раз в пять лет, скидки на лекарства. Об этом сообщает "Активный возраст" (18+).

Есть даже налоговые послабления — например, освобождение от транспортного налога на авто до 150 л. с. и от земельного налога на участок до 2500 кв. м.

Мнение горожан

Многие пенсионеры признаются, что поначалу путаются в категориях и условиях, но после одного визита в МФЦ картина проясняется. Часть горожан ценит именно «неденежные» бонусы — вроде льготного проезда и музейного сертификата: они делают жизнь чуть комфортнее, даже если суммы выплат невелики.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему нельзя игнорировать сообщения об «одобренном кредите».