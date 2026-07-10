Вторичка Петербурга: средняя цена студии достигла 8,2 млн рублей

Рынок готового жилья в Северной столице в июне вел себя неоднозначно: одни сегменты уверенно росли, другие — чуть сдали позиции. Аналитики BN.ru зафиксировали разнонаправленную динамику: компактные квартиры подорожали, а просторные — немного подешевели.
Как изменились цены на разные типы квартир
Сильнее всего подросли в цене студии и «однушки»: их стоимость увеличилась в среднем на 2%. Двухкомнатное жилье прибавило скромнее — 0,75%. А вот в сегменте многокомнатных квартир тренд обратный: «трешки» потеряли 0,72%, а «четырехкомнатные» — 1,04%.
Средние ценники сейчас такие: студия или однокомнатная — около 8,2 млн рублей, двушка — примерно 13 млн, трешка — порядка 17 млн, а большая четырехкомнатная — в районе 22,4 млн рублей, отмечает источник.
На что обратить внимание при выборе квартиры на вторичке:
- сверяйте динамику цен по конкретному району: в одних локациях рост может быть выше среднего, в других — почти нулевой;
- учитывайте метраж и планировку: даже в рамках одного типа квартиры разброс стоимости бывает существенным;
- не торопитесь с решением: небольшой спад в сегменте многокомнатного жилья может дать шанс договориться о скидке.
Июньская картина на вторичном рынке Петербурга показывает, что спрос активнее тянет вверх цены на компактные форматы, тогда как просторные варианты пока чуть доступнее. Для покупателей это повод присмотреться к «трешкам» и «четырехкомнатным», если нужна большая площадь.
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