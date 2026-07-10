Нельзя медлить: в июле обязательно сделайте это с капустой — отблагодарит кочанами-рекордсменами

В июле начинается интенсивный рост листовой массы капусты и начало формирования кочана. В этот период культура требует особого внимания и адекватного ухода.
Эксперт Ксения Давыдова дала рекомендации по достижению высокого урожая, основанные на соблюдении важных агротехнических правил.
Капуста относится к влаголюбивым культурам и в фазе активного роста потребляет большое количество воды. Следовательно, критически важно поддерживать оптимальный уровень влажности почвы. В условиях засухи ей рекомендован ежедневный полив из расчета два литра воды на одно растение.
Помимо этого, необходимо регулярно проводить рыхление почвы и окучивание растений. Эти мероприятия способствуют улучшению поглощения корневой системой питательных веществ, необходимых для полноценного развития кочана. В июле важно внести органические удобрения, такие как настой коровяка или травяная «болтушка».
Необходимо также уделять внимание систематической борьбе с вредителями. Лучше использовать биологические препараты или настои.
«В условиях повышенных температур важно притенять капусту с использованием укрывного материала. Это поспособствует наливанию кочанов», – резюмировала специалист.
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