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Нельзя медлить: в июле обязательно сделайте это с капустой — отблагодарит кочанами-рекордсменами

Опубликовано: 10 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Нельзя медлить: в июле обязательно сделайте это с капустой — отблагодарит кочанами-рекордсменами
Нельзя медлить: в июле обязательно сделайте это с капустой — отблагодарит кочанами-рекордсменами
legion-media
Как ухаживать за капустой в июле

В июле начинается интенсивный рост листовой массы капусты и начало формирования кочана. В этот период культура требует особого внимания и адекватного ухода.

Эксперт Ксения Давыдова дала рекомендации по достижению высокого урожая, основанные на соблюдении важных агротехнических правил.

Капуста относится к влаголюбивым культурам и в фазе активного роста потребляет большое количество воды. Следовательно, критически важно поддерживать оптимальный уровень влажности почвы. В условиях засухи ей рекомендован ежедневный полив из расчета два литра воды на одно растение.

Помимо этого, необходимо регулярно проводить рыхление почвы и окучивание растений. Эти мероприятия способствуют улучшению поглощения корневой системой питательных веществ, необходимых для полноценного развития кочана. В июле важно внести органические удобрения, такие как настой коровяка или травяная «болтушка».

Необходимо также уделять внимание систематической борьбе с вредителями. Лучше использовать биологические препараты или настои.

«В условиях повышенных температур важно притенять капусту с использованием укрывного материала. Это поспособствует наливанию кочанов», – резюмировала специалист.

Ранее мы рассказали, почему в июле осыпаются яблоки с деревьев.

Автор:
Ксения Давыдова
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