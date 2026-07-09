В июле осыпались все яблоки: агроном Давыдова объяснила, почему так бывает — деревьям экстренно нужна помощь

В июле часто наблюдается опадение незрелых плодов яблони, что является нежелательным явлением. Агроном Ксения Давыдова объяснила причины этого явления и методы борьбы с ним.
В большинстве случаев это естественный процесс, обусловленный механизмом саморегуляции дерева, направленным на сброс избыточной завязи. Однако в некоторых ситуациях это может привести к значительной потере урожая.
Причины опадения яблок
Основными причинами являются несоблюдение агротехнических норм, поражение вредителями и болезнями, неблагоприятные погодные условия и дефицит питательных веществ.
Как справиться с проблемой
Для предотвращения потери урожая рекомендуется проводить подкормку яблонь не менее четырех раз за сезон.
Первая подкормка деревьев осуществляется в середине весны с использованием перепревшего навоза, вносимого под каждое дерево. В середине мая под яблони рекомендуется внести суперфосфат, мочевину и сульфат калия для укрепления корневой системы, стимуляции роста и обеспечения питания надземной части.
Третья подкормка проводится в период наливания плодов. Под каждое яблоневое дерево вносится 30 граммов гумата натрия и 130 граммов нитроаммофоски для стимуляции роста и питания.
Осенью, после сбора урожая, рекомендуется подкормить яблони суперфосфатом и сульфатом натрия. Для этого 300 граммов каждого вещества разводятся в 40 литрах воды, и полученным раствором поливается каждое дерево.
Применение такой методики обеспечит стабильно высокий урожай ежегодно.
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