Суммы в квитанциях ЖКХ снова выросли с 1 июля - какие услуги подорожали и на сколько

Что включили в новые платежки

С 1 июля 2026 года в сфере жилищно-коммунальных услуг заработали новые правила — и часть из них ощутимо влияет на семейный бюджет. Тарифы подросли, но вместе с тем упростился механизм перерасчёта за перебои с горячей водой.

Что подорожало и насколько

Средний рост тарифов на коммунальные услуги составил 5,4 %. В списке подорожавших позиций — вода, отопление, газ, электричество и вывоз мусора.

При этом регионы устанавливают собственные пределы повышения: например, в Москве порог — 7,5 %, в Петербурге — 6,5 %, а в Северной Осетии — всего 3 %. Осенью, с 1 октября, ожидается ещё одна индексация.

Перерасчёт за отключение горячей воды: теперь проще

Плановые отключения на 10–14 дней могут снизить платёж на 33–47 %.

За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва плату уменьшают на 0,15 %.

Больше не нужно собирать справки и писать заявления: управляющая компания обязана сама зафиксировать перерыв и отразить уменьшение суммы в квитанции.

Практический совет

Держите под рукой график плановых отключений — его публикуют на сайтах УК и городских порталах. Если воду держат дольше положенного, не стесняйтесь уточнять у диспетчера сроки: эти данные помогут проконтролировать корректный перерасчёт.

И обязательно сверяйте итоговые суммы в квитанциях — автоматика тоже иногда ошибается.

Вывод

Изменения в ЖКХ — это не только рост тарифов, но и более прозрачные правила компенсации за неудобства. Главное — знать свои права и внимательно следить за начислениями: так получится избежать лишних трат и спорных ситуаций. Об этом передает канал "Файнманомика - финансы без паники" (18+).

Мнение россиян

«Тарифы растут, а доходы — нет: каждая новая квитанция как удар по бюджету». «Хоть с перерасчётом стало проще — не надо бегать по кабинетам, чтобы доказать очевидное». «Платить больше неприятно, но понимаю — сети старые, их надо обновлять».

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