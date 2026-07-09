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Тыкаю булавку в герань — и она зацветает через 7 дней: соседка не верит, что без удобрений

Опубликовано: 9 июля 2026 15:13
 Проверено редакцией
Тыкаю булавку в герань — и она зацветает через 7 дней: соседка не верит, что без удобрений
Тыкаю булавку в герань — и она зацветает через 7 дней: соседка не верит, что без удобрений
Legion-Media
Как заставить герань цвести: простой трюк с булавкой — лёгкий стресс запускает механизм размножения и даёт бутоны уже через 2 недели.

Иногда герань растёт годами, наращивает зелёную массу, но упорно не цветёт. Удобрения, пересадка, правильный полив — всё перепробовано, а бутонов нет. Есть простой, почти волшебный способ, который помогает растению вспомнить о своём предназначении — обычная швейная булавка. О нём рассказала автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".

Почему булавка работает

Герань перестаёт цвести, когда находится в зоне комфорта: просторный горшок, много питания, тепло. Она направляет все силы на рост листьев. Метод с булавкой работает как лёгкий стресс: растение воспринимает прокол как угрозу и запускает программу размножения — цветение. Чистую булавку или иголку предварительно дезинфицируют спиртом или перекисью.

Как правильно сделать прокол

На стволе герани делают 2–3 сквозных прокола на каждом побеге. Если куст пышный и побегов несколько, общее количество проколов может достигать 10. Важно: процедура безопасна для растения. Проколы можно делать в любое время года.

Когда ждать результат

После стрессовой стимуляции герань начинает задумываться о продолжении рода. Обычно первые цветоносы появляются через 1–2 недели. Метод работает даже на недавно укоренённых черенках. Главное — не забывать про другие условия: тесный горшок, хорошее освещение и умеренные подкормки.

Личный опыт автора

Узнала об этом методе от знакомой, когда моя герань не цвела второй год. Я отнеслась скептически, но решила попробовать. Сделала несколько проколов булавкой на каждом побеге. Через две недели увидела первые бутоны — герань зацвела. Теперь использую этот приём каждый раз, когда замечаю, что растение задерживается с цветением. Это действительно работает, и никакого вреда растению.

Вывод

Булавка, спирт и пара проколов — простой способ заставить герань цвести даже в самых сложных случаях. Стресс запускает механизм размножения, и растение даёт бутоны.

Ранее мы рассказывали, как простое обрезание помогает в цветении флоксов.

Автор:
Евгения Сухова
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