Почти 300 лет в центре Петербурга: история самого старого жилого дома

Где искать дыхание XVIII века

Васильевский остров хранит немало архитектурных тайн — среди плотной застройки прячутся здания, помнящие ещё петровские времена.

Разбираться в датах и статусах старинных домов бывает непросто: одно и то же строение могут называть по‑разному, а критерии «старейшего» зависят от того, что именно берут за основу — тип постройки, назначение или историю заселения.

Дом Подворья Александро‑Невской лавры: самый старый жилой дом

По данным архитектурного ресурса «Ситиволс», здание возводили в 1720–1726 годах под контролем Доменико Трезини и Теодора Швертфегера — уже после смерти автора проекта Жана Батиста Леблона.

Изначально дом строили как «дом для именитых» в стиле петровского барокко для нужд лавры, но почти сразу помещения стали сдавать внаём.

В разное время здесь жили учёные и профессора, позже на первом этаже работали лавки и мастерские, а в советское время квартиры превратились в коммунальные. Об этом сообщает автор канала "Олег Еверзов" (18+).

Дом Троекурова: редкий образец гражданской архитектуры

Дом Троекурова (1720–1730 гг.) — единственный сохранившийся на Васильевском острове пример гражданской застройки первой трети XVIII века. В отличие от дворцов и частных резиденций знати, это именно городское жильё, отражающее быт и планировочные решения той эпохи.

Что важно знать туристу

Не путайте «самое старое здание» и «самый старый жилой дом»: деревянный домик Петра I — первая постройка города, Меншиковский дворец и дом княгини Голицыной — резиденции, а дом Подворья Лавры — именно жильё под сдачу.

Уточняйте назначение объекта: статус «гражданская архитектура» обычно относят к рядовым городским домам, а не к постройкам для религиозных или представительских целей.

Сверяйте даты: возраст здания могут считать от закладки фундамента либо от завершения строительства — поэтому в разных источниках встречаются расхождения.

Практический совет

Если гуляете по Васильевскому острову, не пробегайте мимо этих адресов: в деталях фасадов и пропорциях окон живёт дух петровского Петербурга.

Берите с собой краткий справочник или архитектурную карту — так проще отличать редкие образцы XVIII века от более поздних перестроек. И не расстраивайтесь, если с первого раза не заметите нужный дом: плотная застройка и привычные ракурсы часто прячут старину прямо у всех на виду.

Ранее «Городовой» рассказывал, как петербуржцы называют станции на самом деле.