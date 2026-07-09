Почти 300 лет в центре Петербурга: история самого старого жилого дома

Васильевский остров хранит немало архитектурных тайн — среди плотной застройки прячутся здания, помнящие ещё петровские времена.
Разбираться в датах и статусах старинных домов бывает непросто: одно и то же строение могут называть по‑разному, а критерии «старейшего» зависят от того, что именно берут за основу — тип постройки, назначение или историю заселения.
Дом Подворья Александро‑Невской лавры: самый старый жилой дом
По данным архитектурного ресурса «Ситиволс», здание возводили в 1720–1726 годах под контролем Доменико Трезини и Теодора Швертфегера — уже после смерти автора проекта Жана Батиста Леблона.
Изначально дом строили как «дом для именитых» в стиле петровского барокко для нужд лавры, но почти сразу помещения стали сдавать внаём.
В разное время здесь жили учёные и профессора, позже на первом этаже работали лавки и мастерские, а в советское время квартиры превратились в коммунальные. Об этом сообщает автор канала "Олег Еверзов" (18+).
Дом Троекурова: редкий образец гражданской архитектуры
Дом Троекурова (1720–1730 гг.) — единственный сохранившийся на Васильевском острове пример гражданской застройки первой трети XVIII века. В отличие от дворцов и частных резиденций знати, это именно городское жильё, отражающее быт и планировочные решения той эпохи.
Что важно знать туристу
- Не путайте «самое старое здание» и «самый старый жилой дом»: деревянный домик Петра I — первая постройка города, Меншиковский дворец и дом княгини Голицыной — резиденции, а дом Подворья Лавры — именно жильё под сдачу.
- Уточняйте назначение объекта: статус «гражданская архитектура» обычно относят к рядовым городским домам, а не к постройкам для религиозных или представительских целей.
- Сверяйте даты: возраст здания могут считать от закладки фундамента либо от завершения строительства — поэтому в разных источниках встречаются расхождения.
Практический совет
Если гуляете по Васильевскому острову, не пробегайте мимо этих адресов: в деталях фасадов и пропорциях окон живёт дух петровского Петербурга.
Берите с собой краткий справочник или архитектурную карту — так проще отличать редкие образцы XVIII века от более поздних перестроек. И не расстраивайтесь, если с первого раза не заметите нужный дом: плотная застройка и привычные ракурсы часто прячут старину прямо у всех на виду.
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