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Метро по-народному: как петербуржцы называют станции на самом деле

Опубликовано: 9 июля 2026 10:09
 Проверено редакцией
Городовой ру
Метро по-народному: как петербуржцы называют станции на самом деле
фото legion-media
Народные названия станций метро

В Петербурге даже у метро есть свой особый язык — и его не найти ни в одной схеме. Местные жители будто нарочно укорачивают громоздкие топонимы, превращая их в уютные, привычные словечки.

Приезжему с ходу не разобраться, а для горожанина такие сокращения — часть городского кода, по которому сразу видно «своего».

Самые узнаваемые «народные» названия станций

  • «Техноложка» вместо «Технологический институт» — пожалуй, самое каноничное сокращение, которое давно вытеснило официальный вариант из живой речи.
  • «Васька» (от «Василеостровская») — так называют и станцию, и весь остров: фраза «живу на Ваське» для петербуржца звучит абсолютно естественно.
  • «Пионерка», «Прима», «Дыбы», «Просвет», «Гражданка», «Коменда» — эти версии настолько прижились, что порой официальное название кажется излишне формальным.

Почему город так любит сокращения

Всё дело в ритме: петербургская речь стремится к лаконичности, а длинные топонимы просто не вписываются в быстрый городской темп.

К тому же короткие формы создают ощущение близости и принадлежности к месту — это такой негласный маркер «я здесь свой». Об этом сообщает автор канала "куда сходить в Петербурге? by alina_chikova" (18+).

Практический совет

Если вы гость города, не пугайтесь, когда услышите «еду на Коменду» или «выхожу на Просвете»: это не ошибка, а часть местного колорита.

Чтобы быстрее сориентироваться, держите в голове пару самых популярных сокращений — так проще понимать бытовые диалоги и чувствовать себя увереннее. А если сомневаетесь — спокойно уточняйте: петербуржцы охотно пояснят.

Сленговые названия станций — это не просто привычка сокращать слова, а маленький культурный феномен. По таким словечкам вроде «Техноложка» или «Гражданка» можно почти безошибочно угадать местного жителя — и заодно почувствовать, как город разговаривает со своими людьми на особом, только ему понятном языке.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Санкт-Петербург сокращенно называют Питер, а не Петер.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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