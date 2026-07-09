Фридрих Ницше одной фразой поднимал силу духа человека: ее знают абсолютно все — невероятная актуальность сегодня

У каждого человека имеются излюбленные цитаты, которые служат опорой в сложных жизненных обстоятельствах, а также стимулируют и обогащают речь. Некоторые выбирают крылатое выражение в качестве девиза, а другие даже наносят его в виде татуировки.
Среди многих людей популярна фраза «Что нас не убивает, делает нас сильнее». Однако немногие знают о том, что авторство этих слов принадлежит выдающемуся философу Фридриху Ницше.
Эта фраза интерпретировалась по-разному, но ее основной смысл всегда сводился к следующему: только преодолевая боль потерь и неудач, человек формируется как сильная личность. Тем не менее, по мнению последователей Ницше, эти слова вырваны из контекста.
Суть заключается в том, что философ подразумевал сверхчеловека, о котором он писал в своем произведении «Так говорил Заратустра». Согласно Ницше, это индивид, превосходящий обычных людей в эмоциональном развитии.
Тем не менее, фраза распространилась по миру именно в мотивирующем контексте. В оригинале цитата Ницше звучит следующим образом: «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker».
Ранее мы рассказали, в чем заключается смысл жизни.