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Фридрих Ницше одной фразой поднимал силу духа человека: ее знают абсолютно все — невероятная актуальность сегодня

Опубликовано: 9 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Фридрих Ницше одной фразой поднимал силу духа человека: ее знают абсолютно все — невероятная актуальность сегодня
Фридрих Ницше одной фразой поднимал силу духа человека: ее знают абсолютно все — невероятная актуальность сегодня
Городовой ру
Цитаты великого философа

У каждого человека имеются излюбленные цитаты, которые служат опорой в сложных жизненных обстоятельствах, а также стимулируют и обогащают речь. Некоторые выбирают крылатое выражение в качестве девиза, а другие даже наносят его в виде татуировки.

Среди многих людей популярна фраза «Что нас не убивает, делает нас сильнее». Однако немногие знают о том, что авторство этих слов принадлежит выдающемуся философу Фридриху Ницше.

Эта фраза интерпретировалась по-разному, но ее основной смысл всегда сводился к следующему: только преодолевая боль потерь и неудач, человек формируется как сильная личность. Тем не менее, по мнению последователей Ницше, эти слова вырваны из контекста.

Суть заключается в том, что философ подразумевал сверхчеловека, о котором он писал в своем произведении «Так говорил Заратустра». Согласно Ницше, это индивид, превосходящий обычных людей в эмоциональном развитии.

Тем не менее, фраза распространилась по миру именно в мотивирующем контексте. В оригинале цитата Ницше звучит следующим образом: «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker».

Ранее мы рассказали, в чем заключается смысл жизни.

Автор:
Ксения Давыдова
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