Цены на большинство сезонных овощей обрушились в России

Что дешевеет, а что бьет по кошельку

Рынок сезонных овощей в России в 2026 году показывает любопытные контрасты: большая часть привычной продукции заметно подешевела, но есть и исключения, которые неприятно удивляют ценниками.

Особенно ярко это видно на фоне «борщевого набора» — его составляющие в среднем потеряли около 30 % стоимости.

Что заметно подешевело

Статистика «Росстата» фиксирует уверенное снижение цен на базовые овощи:

картофель — минус почти 30 %, средняя цена 52,6 рубля за килограмм;

белокочанная капуста — примерно на 30 % дешевле, 42,3 рубля;

репчатый лук — снижение более чем на 22 %, до 46,9 рубля;

столовая свёкла — около 22 % падения, цена 45,5 рубля.

Морковь практически не изменила стоимость и держится на уровне 54,9 рубля за килограмм.

Редис — неприятный сюрприз сезона

В то время как остальные овощи дешевеют, редис резко подорожал: по данным аналитиков NTech, к концу июня его цена достигла 342 рублей за килограмм — против 203 рублей годом ранее.

Эксперты объясняют это особенностями хранения и логистики: редис плохо лежит, поэтому его стоимость сильно зависит от текущего предложения. В частности, в Москве наблюдался дефицит оптовых поставок, что и подстегнуло розничные ценники. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Практический совет

Планируйте покупки с учётом сезонной динамики: на картофель, капусту и лук сейчас особенно выгодная цена — можно брать с запасом.

Редис лучше покупать понемногу и только по необходимости: из‑за высокой стоимости и короткого срока хранения он легко может стать лишней тратой.

Сравнивайте ценники в разных торговых точках — разница бывает ощутимой, особенно на скоропортящиеся позиции.

Общая тенденция на рынке овощей — снижение цен на сезонную продукцию, что радует покупателей. Но отдельные позиции вроде редиса могут заметно ударить по бюджету из‑за дефицита и сложностей с хранением.

Внимательный подход к покупкам помогает экономить без потери качества рациона.

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