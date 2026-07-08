Какие товары выгодно купить пенсионерам впрок в июле 2026

Лето 2026 года даёт пенсионерам шанс заранее подстраховаться от грядущего скачка расходов. Осенью нагрузка на семейный бюджет ощутимо вырастет: одновременно ударят инфляция и повышенные платежи за коммуналку.

Главная причина — перенос индексации коммунальных платежей на 1 октября 2026 года. В результате рост обязательных выплат сконцентрируется в одном коротком периоде: по оценкам аналитиков, платёжки могут вырасти на 8–22 % в зависимости от региона.

Параллельно инфляция к концу года достигнет 5,2 %, а отдельные категории товаров подорожают ещё сильнее. Поэтому июль — удачное время, чтобы зафиксировать текущие цены, купив нужное с запасом.

«У меня пенсия чуть больше 23 тысяч, а коммуналка уже под 7 тысяч тянет. Если платёжки вырастут ещё на пятую часть, придётся выбирать: лекарства или свет. Поэтому сейчас потихоньку беру самое нужное впрок», — делится Валентина Петровна из Рязани.

«Я не верю, что цены потом вернутся назад. Раз подорожало — всё, так и останется. Лучше сейчас по акциям крупы и масло набрать, чем осенью хвататься за голову», — рассуждает Сергей Иванович из Омска.

«Самое обидное, что дорожает как раз то, без чего не обойтись: таблетки, сахар, крупы. И ведь не скажешь, что это роскошь. Стараюсь смотреть скидки и брать с запасом, хоть какая-то подушка безопасности получается», — говорит Нина Фёдоровна из Воронежа.