Какие товары выгодно купить пенсионерам впрок в июле 2026

Лето 2026 года даёт пенсионерам шанс заранее подстраховаться от грядущего скачка расходов. Осенью нагрузка на семейный бюджет ощутимо вырастет: одновременно ударят инфляция и повышенные платежи за коммуналку.
Почему действовать лучше сейчас
Главная причина — перенос индексации коммунальных платежей на 1 октября 2026 года. В результате рост обязательных выплат сконцентрируется в одном коротком периоде: по оценкам аналитиков, платёжки могут вырасти на 8–22 % в зависимости от региона.
Параллельно инфляция к концу года достигнет 5,2 %, а отдельные категории товаров подорожают ещё сильнее. Поэтому июль — удачное время, чтобы зафиксировать текущие цены, купив нужное с запасом.
Что говорят россияне
«У меня пенсия чуть больше 23 тысяч, а коммуналка уже под 7 тысяч тянет. Если платёжки вырастут ещё на пятую часть, придётся выбирать: лекарства или свет. Поэтому сейчас потихоньку беру самое нужное впрок», — делится Валентина Петровна из Рязани.
«Я не верю, что цены потом вернутся назад. Раз подорожало — всё, так и останется. Лучше сейчас по акциям крупы и масло набрать, чем осенью хвататься за голову», — рассуждает Сергей Иванович из Омска.
«Самое обидное, что дорожает как раз то, без чего не обойтись: таблетки, сахар, крупы. И ведь не скажешь, что это роскошь. Стараюсь смотреть скидки и брать с запасом, хоть какая-то подушка безопасности получается», — говорит Нина Фёдоровна из Воронежа.
Что стоит закупить в первую очередь
- лекарства и расходники — минимум на 3–4 месяца: особенно важно для тех, кто принимает препараты постоянно; не забыть про тест‑полоски, тонометры и другие сопутствующие средства;
- бакалею и продукты долгого хранения: крупы, сахар, соль, растительное масло — они стабильно дорожают, а запас позволит не переплачивать позже;
- дачный инвентарь и сезонные товары: в конце июля магазины активно распродают остатки, скидки доходят до 50 %, а с учётом будущего роста НДС такие покупки станут ещё выгоднее.
Вывод
Заблаговременная закупка товаров первой необходимости — простой и рабочий способ защитить бюджет от осеннего всплеска цен. Главное — не гнаться за всем подряд, а сосредоточиться на том, что точно пригодится и долго не испортится. Такой подход заметно снижает финансовую тревожность в период роста тарифов. Об этом сообщает канал "DEITA.RU" (18+).
Личный опыт автора
В прошлом году я помогла своей маме составить список нужных вещей и пройтись по акциям. Взяли крупы, масло, сахар и пару упаковок самых ходовых лекарств — с запасом на несколько месяцев. В сентябре, когда платёжки пришли заметно выше, эта подготовка сильно сняла напряжение: не пришлось срочно перераспределять деньги и чем‑то жертвовать. С тех пор июль для нас — месяц «умных покупок», а не спонтанных трат.
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