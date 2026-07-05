Старый фарфор из СССР продают за тысячи: загляните в шкаф

Хрусталь и фарфор могут принести доход

Советские сервизы нередко пылятся в шкафах: пользоваться ими уже не хочется, а выбросить рука не поднимается. Между тем такая посуда может оказаться куда ценнее, чем кажется на первый взгляд.

Автор канала "Наша Жизнь" (18+) рассказал, как определить реальную стоимость набора и продать его с выгодой, не упустив важных деталей.

Что ценят коллекционеры

Не всякий сервиз стоит дорого — у экспертов есть чёткие критерии оценки. На цену влияет сразу несколько факторов:

производитель и клеймо (особенно высоко ценятся изделия Дулёвского, Ленинградского и Константиновского заводов); год выпуска и тираж — чем реже встречалась серия, тем выше интерес; комплектность — набор из 14 и более предметов в хорошем состоянии заметно дороже разрозненных вещей; сохранность рисунка и отсутствие сколов, трещин, потёртостей; уникальность декора — редкие росписи вроде «Жницы» могут стоить существенно дороже популярных мотивов.

Сколько может стоить посуда СССР

Цены сильно разнятся: многое зависит от редкости и состояния.

Например, чайно-столовый сервиз «Мадонна» на 12 персон оценивают в 30–50 тысяч рублей, а набор с редким рисунком «Жницы» — от 200 тысяч.

Даже отдельные предметы бывают ликвидными: суповую тарелку с клеймом «Серп и Молот» Дулёвского завода можно продать от 1 тысячи рублей, блюдо того же завода — от 1,5 тысячи.

При этом сервиз с распространённым узором «Лилия» стоит скромнее — около 11–13 тысяч рублей.

Вывод

Советский сервиз — не просто старая посуда, а потенциальный предмет коллекционирования. Его стоимость определяют редкость, комплектность и сохранность. Главное — не спешить с продажей и заранее изучить рынок: так получится избежать заниженной оценки и выручить справедливую сумму.

Личный опыт автора

Как-то разбирала антресоли и наткнулась на старый чайный сервиз с едва заметным клеймом. Сначала хотела отнести его на дачу, но решила сначала глянуть цены в интернете.

Оказалось, что набор вполне востребован, и я выставила его на онлайн-площадке. Буквально через пару дней нашёлся покупатель — и сумма оказалась куда приятнее, чем я ожидала. С тех пор советую не выбрасывать винтажную посуду без предварительной оценки: иногда в шкафу хранится настоящая маленькая ценность.

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