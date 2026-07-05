Штраф до 500 тысяч и лишение прав: как перевозить бензин в машине без последствий

Правила перевозки бензина в автомобиле для всех

Бензин — вещество опасное, и его перевозка в авто чётко регулируется законом. Ошибка в выборе тары или перебор с объёмом могут обернуться не только штрафом, но и лишением прав.

Какая тара подходит: только по стандарту

Для перевозки годится не любая ёмкость: нужны специальные канистры. Лучше всего — металлические (стальные или алюминиевые) либо пластиковые, но с правильной маркировкой.

На пластике должны быть знак UN и надписи вроде fuel, petrol, gasoline либо пиктограмма с колонкой и пламенем.

Что категорически не годится:

обычные бутылки из‑под воды или химии — пластик накапливает статику, есть риск искры;

старые металлические канистры с коррозией — теряют герметичность;

стеклянные банки — легко разбиваются и опасны.

Сколько можно везти без спецразрешений

Для личных нужд разрешено перевозить до 60 литров бензина на одну машину в многоразовой таре. Всё, что больше, уже считается перевозкой опасного груза: нужны документы, особый маршрут и подготовленный водитель. Превышение лимита или неправильная тара — прямой путь к серьёзным санкциям.

На что еще обратить внимание

Даже с правильной канистрой важно соблюдать простые правила безопасности. Не заполняйте её до краёв: оставьте «воздушную подушку» — бензин расширяется при нагреве, и лишнему объёму нужно пространство. Крышка должна быть герметичной, а резиновая прокладка — целой.

Чем грозят нарушения

Ответственность зависит от тяжести проступка. Если везёте топливо без нужных документов или в неподходящей таре, инспектор может применить статью 12.21.2 КоАП РФ: штраф до 2500 рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев.

Для должностных и юрлиц суммы штрафов доходят до полумиллиона рублей. Поэтому проще не рисковать и соблюдать нормы.

Вывод

Безопасная перевозка бензина — это правильная тара, объём не более 60 литров и соблюдение элементарных правил. Так можно избежать штрафов и сохранить права. Главное — не пытаться сэкономить на канистре и не превышать лимит: последствия могут оказаться куда дороже. Об этом сообщает канал " NEWS.ru" (18+).

Личный опыт автора

Как‑то раз знакомый хотел довезти бензин для генератора в обычной пластиковой бутылке — мол, «всего пару километров». На первом же посту его остановили: инспектор сразу увидел нарушение. Отделался штрафом, но нервов потратил немало.

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