Почему приходят чужие штрафы и как с этим быть
Правила перевозки бензина в автомобиле для всех
Водителям стоит быть еще внимательнее возле пешеходных переходов.
Власти начали устанавливать камеры на мусорных площадках.
За эти растения на даче теперь могут оштрафовать.
На платных трассах штрафов станет больше.
Куда можно отправиться с мангалом по закону
Размер штрафа может достигать 25–50 тысяч рублей с возможной депортацией из России.
Некоторые пользователи запрещённых в России социальных сетей применяют эти площадки для распространения ложной информации, экстремистских материалов и мошеннических схем.
Сумма штрафа за это нарушение будет находиться в пределах от 10 до 30 тысяч рублей.
Сколько человек заплатит за ошибку?
Громкий телефонный звонок превратился в правонарушение.
Регион вводит штрафы за парковку «где попало».
Оставленные в непредназначенных местах коляски, велосипеды и санки могут обернуться штрафами.
Главная идея инициативы — навести порядок в многоквартирных домах.
Автоматическая проверка ОСАГО с помощью камер — это новый этап в контроле за страховой дисциплиной на дорогах России.
Почему поцелуи оказались вне закона?
Введение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО с дорожных камер пока откладывается.
Инициатива направлена на ускорение работ и устранение задержек, вызванных отказом жильцов пускать специалистов.
Мощный электросамокат — это не просто игрушка, а полноценное транспортное средство со всеми вытекающими последствиями.