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Рекламный шаг в запрещённые сети может обойтись в миллион рублей: штрафы хотят поднять Рекламный шаг в запрещённые сети может обойтись в миллион рублей: штрафы хотят поднять
Некоторые пользователи запрещённых в России социальных сетей применяют эти площадки для распространения ложной информации, экстремистских материалов и мошеннических схем.
24 ноя 2025 23:30
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