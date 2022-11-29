За одну ошибку придется выложить круглую сумму.
Только вот есть один нюанс.
Бак или бочка пригодятся.
Глазастые соседи запросто найдут управу на любителей полежать под капотом.
Выпендриться в пробке теперь не получится.
Современные ЖК не рассчитаны на большие площади квартир с просторными балконами, подвалами и кладовыми.
Многоквартирный дом обязывает к соблюдению общих правил.
Законодатели рассмотрят предложенные нормативы.
Показатель, говорящий о дороговизне ТС и состоятельности его владельца, невозможно подделать.
Водители, которые сели за руль после лишения прав, могут отделаться серьезным штрафом, а могут сесть в тюрьму.
Речь идет о долгах в крупных размерах.
Документ опубликован на сайте правительства.
Двор — это общественное пространство со своими ограничениями по его использованию.
Закон оказался резко против стихийных свалок.
Злостным нарушителям поблажек ждать не стоит.
Поправки к закону вступили в силу с 20 июня.