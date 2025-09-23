Городовой / Общество / Прощайте, коляски в подъезде: Госдума бьет тревогу по поводу пожарной безопасности
Прощайте, коляски в подъезде: Госдума бьет тревогу по поводу пожарной безопасности

Опубликовано: 23 сентября 2025 18:00
коляски в подъезде
Прощайте, коляски в подъезде: Госдума бьет тревогу по поводу пожарной безопасности
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Оставленные в непредназначенных местах коляски, велосипеды и санки могут обернуться штрафами.

Депутаты Госдумы напоминили россиянам, что захламление лестничных клеток нарушает требования пожарной безопасности.

Отсутствие специальных помещений для хранения в старых домах не освобождает от ответственности.

Запрет и наказание

Как пишет ТАСС, правила противопожарного режима запрещают хранить личные вещи на путях эвакуации.

За нарушение грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, согласно статье 20.4 КоАП РФ.

Новые дома — новые решения

В современных жилых комплексах предусмотрены специальные места для хранения колясок и велосипедов, соответствующие всем нормам.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
