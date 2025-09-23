Прощайте, коляски в подъезде: Госдума бьет тревогу по поводу пожарной безопасности

Депутаты Госдумы напоминили россиянам, что захламление лестничных клеток нарушает требования пожарной безопасности.
Отсутствие специальных помещений для хранения в старых домах не освобождает от ответственности.
Запрет и наказание
Как пишет ТАСС, правила противопожарного режима запрещают хранить личные вещи на путях эвакуации.
За нарушение грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, согласно статье 20.4 КоАП РФ.
Новые дома — новые решения
В современных жилых комплексах предусмотрены специальные места для хранения колясок и велосипедов, соответствующие всем нормам.