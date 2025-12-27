Петербург получил «Юго-Западную»: станцию метро торжественно открыли

В Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Юго-Западная». Её вестибюль расположен на пересечении двух проспектов — Маршала Казакова и Маршала Жукова.

В церемонии приняли участие члены городского правительства, депутаты и руководители транспортных организаций, сообщает 78.ru.

Этот участок стал первым в Красносельском районе, где проживают порядка 450 тысяч человек.

Открытие станции — значимое событие для жителей, поскольку позволит быстрее добираться до центра города, сократив время в пути на 20–30 минут.

Перед входом в вестибюль собрались сотни петербуржцев, многие из которых стремились купить памятные жетоны и первыми воспользоваться услугами метро.

Генеральный директор компании «Метрострой Северной столицы» Дмитрий Васильев отметил трудности, с которыми столкнулись строители при соединении «Путиловской» с «Кировским заводом». По его словам, «метростроители сделали героический поступок», завершив пересадку за короткий срок, и подчеркнул:

«Как и обещали, делаем подарок всем нашим горожанам».

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский подчеркнул значимость новой станции для жителей района, добавив:

«Здесь проживают почти полмиллиона человек и, конечно, очень важно, чтобы до центра можно было добраться поскорее, потому что многие работают в других районах, приезжают и уезжают».

Он сообщил, что по новой линии будут курсировать современные поезда и выразил уверенность в качестве выполненных работ.

Следующим участком Красносельско-Калининской линии станет станция «Путиловская», откуда будет возможен переход на «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии. Ожидается, что новая ветка позволит ежедневно обслуживать свыше 200 тысяч пассажиров.

Продление линии на запад должно ещё сильнее улучшить транспортную доступность района.

В планах — добавить четыре станции: «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» (рядом с крупными жилыми массивами) и «Сосновая Поляна» около одноимённой платформы железной дороги.

Платформа оборудована раздвижными стеклянными дверьми, что обеспечивает дополнительную безопасность и способствует улучшению вентиляции. Такие двери ранее установлены на станциях «Беговая» и «Зенит».

