Городовой / Город / Петербург получил «Юго-Западную»: станцию метро торжественно открыли
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербург получил «Юго-Западную»: станцию метро торжественно открыли

Опубликовано: 27 декабря 2025 04:30
Петербург получил «Юго-Западную»: станцию метро торжественно открыли
Петербург получил «Юго-Западную»: станцию метро торжественно открыли
Городовой ру

Новая линия позволит перевозить свыше 200 тысяч пассажиров ежедневно.

В Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Юго-Западная». Её вестибюль расположен на пересечении двух проспектов — Маршала Казакова и Маршала Жукова.

В церемонии приняли участие члены городского правительства, депутаты и руководители транспортных организаций, сообщает 78.ru.

Этот участок стал первым в Красносельском районе, где проживают порядка 450 тысяч человек.

Открытие станции — значимое событие для жителей, поскольку позволит быстрее добираться до центра города, сократив время в пути на 20–30 минут.

Перед входом в вестибюль собрались сотни петербуржцев, многие из которых стремились купить памятные жетоны и первыми воспользоваться услугами метро.

Генеральный директор компании «Метрострой Северной столицы» Дмитрий Васильев отметил трудности, с которыми столкнулись строители при соединении «Путиловской» с «Кировским заводом». По его словам, «метростроители сделали героический поступок», завершив пересадку за короткий срок, и подчеркнул:

«Как и обещали, делаем подарок всем нашим горожанам».

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский подчеркнул значимость новой станции для жителей района, добавив:

«Здесь проживают почти полмиллиона человек и, конечно, очень важно, чтобы до центра можно было добраться поскорее, потому что многие работают в других районах, приезжают и уезжают».

Он сообщил, что по новой линии будут курсировать современные поезда и выразил уверенность в качестве выполненных работ.

Следующим участком Красносельско-Калининской линии станет станция «Путиловская», откуда будет возможен переход на «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии. Ожидается, что новая ветка позволит ежедневно обслуживать свыше 200 тысяч пассажиров.

Продление линии на запад должно ещё сильнее улучшить транспортную доступность района.

В планах — добавить четыре станции: «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» (рядом с крупными жилыми массивами) и «Сосновая Поляна» около одноимённой платформы железной дороги.

Платформа оборудована раздвижными стеклянными дверьми, что обеспечивает дополнительную безопасность и способствует улучшению вентиляции. Такие двери ранее установлены на станциях «Беговая» и «Зенит».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью