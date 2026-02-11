Только не пылесосом: как правильно чистить от пыли системный блок - алгоритм от эксперта

Очищать системный блок от пыли необходимо для предотвращения перегрева. Многие привыкли использовать для этого пылесос, но эксперты считают такой способ хоть распространённым, но рискованным.
Почему нельзя чистить компьютер домашним пылесосом?
Пластиковая насадка пылесоса генерирует статическое электричество. Микроскопический разряд, незаметный для человека, может мгновенно повредить чувствительные микросхемы на материнской плате, видеокарте или оперативной памяти. Часто эти повреждения имеют накопительный эффект и приводят к внезапному выходу устройства из строя спустя время после чистки.
Как правильно и безопасно почистить системный блок:
- Полностью отключите компьютер от электросети.
- Перенесите системный блок в хорошо проветриваемое нежилое помещение (балкон, подъезд) или откройте окна, чтобы не дышать пылью.
- Аккуратно снимите боковую крышку корпуса.
- Используйте баллон со сжатым воздухом (продаётся в компьютерных магазинах). Короткими мощными струями выдувайте пыль из радиаторов процессора и видеокарты, кулеров и труднодоступных мест. Держите баллон вертикально.
- Для труднодоступных мест используйте мягкую кисть с натуральным ворсом, чтобы аккуратно «выметать» пыль.
- Продуйте лопасти вентиляторов, но придерживайте их пальцем, чтобы они не вращались с большой скоростью от потока воздуха.
- Соберите вылетевшую из корпуса пыль обычным пылесосом уже после того, как все внутренние компоненты будут очищены.
Этот метод исключает контакт с электроникой и риск статического разряда, гарантируя безопасную и эффективную чистку. Проводить ее советуют каждые 6-12 месяцев.
Комментаторы поделились своими способами очистки компьютера. Так, Павел рассказал, что не использует баллон со сжатым воздухом, а придумал свой лайфхак.
"Я уже лет 20 приматываю скотчем трубку из картона на трубку пылесоса. Никакой статики и точка!"
