Городовой / Полезное / Только не в рис: как просушить телефон, если он упал в воду - снова будет работать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Облачно и гололедица: морозы спадают в Ленинградской области Город
Кого убили в храме Спаса на Крови? Вопросы о Петербурге
Парковочный рейд: Петербург арендует экипажи для слежки за платными зонами за 30 млн Город
Поездил на Lada Iskra - и за АвтоВАЗ стало стыдно: что не так с "легковушкой" и стоит ли ее покупать Полезное
Где находится Калининский район Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Дом
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Только не в рис: как просушить телефон, если он упал в воду - снова будет работать

Опубликовано: 9 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Только не в рис: как просушить телефон, если он упал в воду - снова будет работать
Только не в рис: как просушить телефон, если он упал в воду - снова будет работать
Городовой ру

Если телефон упал в воду, его еще можно спасти. Но не опустив в рис, как советуют в сети. Правильным алгоритмом действий делится экспертный портал.

Если в момент падения в воду телефон был на зарядке, отсоедините кабель. Не пытайтесь проверить, работает ли он — просто выключите.
Извлеките все съёмные элементы: откройте лоток для SIM-карты и карты памяти, чтобы извлечь их. Это и спасёт данные, и расширит возможности испарения влаги изнутри.

Сухой безворсовой тканью или бумажным полотенцем аккуратно промокните корпус, особенно разъёмы и динамики. Не трясите устройство, чтобы не загнать воду глубже.

Также не пытайтесь просушить его феном или другими приборами. Высокая температура деформирует детали, повреждает соединения и может расплавить экран.

Как правильно сушить телефон

Вместо риса используют современные и гораздо более эффективные средства - силикагелевые осушители. Это специальные пакетики с гранулами (часто идут в коробках с обувью или электроникой). Поместите телефон и несколько таких пакетов в герметичный контейнер или пакет с zip-застёжкой на 24-48 часов. Силикагель активно собирает влагу из воздуха.

Если их нет, просто положите телефон в сухое, хорошо проветриваемое место экраном вниз, чтобы влага стекала из разъёмов, минимум на 2 суток.

Проверка телефона после сушки

Через 48 часов попробуйте включить телефон. Если заработал, внимательно проверьте: нет ли на экране пятен, работает ли динамик, микрофон, камеры, вибросигнал.

При тревожных симптомах несите устройство на ремонт

  • Телефон не включается или не реагирует на зарядку.
  • На экране появились разводы, пятна, полосы или искажения цвета.
  • Корпус нехарактерно нагревается.
  • Появился запах гари или пластмассы.
  • Батарея быстро разряжается или выглядит вздутой.

В сервисном центре устройство профессионально разберут, очистят платы от возможной коррозии специальными растворами и точно диагностируют повреждения.

Ранее Городовой рассказал, какие незаметные функции разряжают телефон.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью