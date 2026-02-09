Только не в рис: как просушить телефон, если он упал в воду - снова будет работать

Если телефон упал в воду, его еще можно спасти. Но не опустив в рис, как советуют в сети. Правильным алгоритмом действий делится экспертный портал.
Если в момент падения в воду телефон был на зарядке, отсоедините кабель. Не пытайтесь проверить, работает ли он — просто выключите.
Извлеките все съёмные элементы: откройте лоток для SIM-карты и карты памяти, чтобы извлечь их. Это и спасёт данные, и расширит возможности испарения влаги изнутри.
Сухой безворсовой тканью или бумажным полотенцем аккуратно промокните корпус, особенно разъёмы и динамики. Не трясите устройство, чтобы не загнать воду глубже.
Также не пытайтесь просушить его феном или другими приборами. Высокая температура деформирует детали, повреждает соединения и может расплавить экран.
Как правильно сушить телефон
Вместо риса используют современные и гораздо более эффективные средства - силикагелевые осушители. Это специальные пакетики с гранулами (часто идут в коробках с обувью или электроникой). Поместите телефон и несколько таких пакетов в герметичный контейнер или пакет с zip-застёжкой на 24-48 часов. Силикагель активно собирает влагу из воздуха.
Если их нет, просто положите телефон в сухое, хорошо проветриваемое место экраном вниз, чтобы влага стекала из разъёмов, минимум на 2 суток.
Проверка телефона после сушки
Через 48 часов попробуйте включить телефон. Если заработал, внимательно проверьте: нет ли на экране пятен, работает ли динамик, микрофон, камеры, вибросигнал.
При тревожных симптомах несите устройство на ремонт
- Телефон не включается или не реагирует на зарядку.
- На экране появились разводы, пятна, полосы или искажения цвета.
- Корпус нехарактерно нагревается.
- Появился запах гари или пластмассы.
- Батарея быстро разряжается или выглядит вздутой.
В сервисном центре устройство профессионально разберут, очистят платы от возможной коррозии специальными растворами и точно диагностируют повреждения.
