Только не в рис: как просушить телефон, если он упал в воду - снова будет работать

Если телефон упал в воду, его еще можно спасти. Но не опустив в рис, как советуют в сети. Правильным алгоритмом действий делится экспертный портал.

Если в момент падения в воду телефон был на зарядке, отсоедините кабель. Не пытайтесь проверить, работает ли он — просто выключите.

Извлеките все съёмные элементы: откройте лоток для SIM-карты и карты памяти, чтобы извлечь их. Это и спасёт данные, и расширит возможности испарения влаги изнутри.

Сухой безворсовой тканью или бумажным полотенцем аккуратно промокните корпус, особенно разъёмы и динамики. Не трясите устройство, чтобы не загнать воду глубже.

Также не пытайтесь просушить его феном или другими приборами. Высокая температура деформирует детали, повреждает соединения и может расплавить экран.

Как правильно сушить телефон

Вместо риса используют современные и гораздо более эффективные средства - силикагелевые осушители. Это специальные пакетики с гранулами (часто идут в коробках с обувью или электроникой). Поместите телефон и несколько таких пакетов в герметичный контейнер или пакет с zip-застёжкой на 24-48 часов. Силикагель активно собирает влагу из воздуха.

Если их нет, просто положите телефон в сухое, хорошо проветриваемое место экраном вниз, чтобы влага стекала из разъёмов, минимум на 2 суток.

Проверка телефона после сушки

Через 48 часов попробуйте включить телефон. Если заработал, внимательно проверьте: нет ли на экране пятен, работает ли динамик, микрофон, камеры, вибросигнал.

При тревожных симптомах несите устройство на ремонт

Телефон не включается или не реагирует на зарядку.

На экране появились разводы, пятна, полосы или искажения цвета.

Корпус нехарактерно нагревается.

Появился запах гари или пластмассы.

Батарея быстро разряжается или выглядит вздутой.

В сервисном центре устройство профессионально разберут, очистят платы от возможной коррозии специальными растворами и точно диагностируют повреждения.

