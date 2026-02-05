Разряжают батарею быстро и незаметно: отключила в смартфоне пару функций - заряд держит вдвое дольше

Знакомая ситуация: на ночь вы кладете рядом с кроватью смартфон с почти полностью заряженной батареей, не пользуетесь им, а утром от 80% заряда остается 40-50%? Эксперт, автор канала pochinka_blog объясняет, куда уходит энергия и как предотвратить ее потерю.

Не все пользователи знают о фоновых процессах. Смартфон в режиме ожидания продолжает работу: приложения проверяют сообщения, синхронизируют данные, загружают резервные копии, а системные службы собирают телеметрию. Каждый процесс потребляет немного энергии, но все вместе они заметно снижают заряд.

Если в зоне приёма сигнал нестабилен, телефон повышает мощность передатчика для поддержания связи. Это один из главных факторов повышенного расхода батареи. Еще пара "похитителей энергии" - функции Always-On Display и геолокация. Постоянно активный экран (даже для отображения часов) и фоновая работа служб определения местоположения для карт, погоды и рекламы незаметно, но стабильно расходуют энергию.

И, пожалуй, самая неприятная возможная причина - через 2–3 года эксплуатации ёмкость аккумулятора физически снижается на 20–30%, из-за чего устройство быстрее разряжается даже при стандартной нагрузке.

Как сохранить заряд надолго

На ночь включайте режим полёта в зонах со слабым сигналом или используйте режим энергосбережения.

В настройках ограничьте фоновую активность для ненужных приложений и отключите автосинхронизацию.

Выберите настройки геолокации «Только при использовании приложения» и отключите Always-On Display.

Регулярно проверяйте раздел «Батарея» в настройках, чтобы выявлять программы с аномальным энергопотреблением.

При длительном использовании устройства (более 2-3 лет) рассмотрите замену аккумулятора.

А ранее Городовой рассказывал, что такое фантомные нажатия и почему они возникают.