Технологии

Они на многое способны.
А ведь совершает ее ежедневно каждый второй пользователь.
Смартфон станет надежным помощником.
Они уже доступны в приложении.
Наши бабушки и не мечтали о такой роскоши.
Они только занимают память и выводят из строя девайс.
Случится может и с новым устройством.
Такую проблему можно решить самостоятельно.
Вот так новогодний «сюрприз».
Только добьете и без того пострадавшее устройство.
Спасти устройство можно только одним способом.
Вы и не замечаете, что рискуете каждый день.
Риск очень высокий.
И даже антивирус не спасет.
Лучше не пренебрегать этим советом.
С устройствами можно будет попрощаться.
Эти правила важно знать всем.
Безопасность и конфидециальность вышли на новый уровень.
Доверять ему свои данные не стоит.
Эксперты рекомендуют не пользоваться одним мессенджером.